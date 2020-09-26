Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 1500'ün üzerine çıktı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının günlük ortalaması 1540'a yükseldi.

Haftalık vaka sayılarının günlük ortalamasını veren Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün istatistiklerine göre, 16-22 Eylül haftasında Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısı yüzde 40 artarak 1540 oldu.

Böylece 11,4 milyon nüfuslu ülkede salgının başından bu yana hastalığa yakalananların sayısı 110 bin 976, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 969'a çıktı. Salgının başından bu yana ülkede yapılan testlerin sayısı da 3 milyona ulaştı.

Vakalarla birlikte son aylarda nispeten düşük seyreden hastaneye yatırılanların sayısında da artış kaydedildi. Belçika'daki hastanelerde şu anda 620 kişi tedavi görüyor. Bu kişilerin 109'u yoğun bakımda bulunuyor. Hastanede yatan Kovid-19 hasta sayısı iki hafta önce 250 civarındaydı.

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, katıldığı bir radyo programında, artan vaka sayıları üzerine ülkenin bazı bölgelerinde daha sıkı önlemler almak zorunda kalacaklarını söyledi. Wilmes, özellikle başkent Brüksel bölgesinde tedbirleri artıracakları belirtti.

Belçika hükümetinin yükselen vakalara rağmen geçen hafta tedbirleri gevşetmesi nedeniyle kendisine yönelen eleştirileri cevaplayan Wilmes, ülkenin "sarı bölge" olması nedeniyle bu kararları aldıklarını, ayrıca "uygulanamayan" yasakların anlamı olmadığını söyledi.

Hükümet, daha önce bir ailenin en fazla 5 kişiyle yakın temas içinde olabileceğine yönelik kararı kaldırmıştı. Ayrıca, kalabalık olmayan açık havadaki yerlerde maske takma zorunluluğunun 1 Ekim'den itibaren biteceği, karantina süresinin 14 günden 7 güne ineceği açıklanmıştı.



