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Aktüel Belçika'da aşırı sağcılardan "Vivaldi" protestosu
Aktüel

Belçika'da aşırı sağcılardan "Vivaldi" protestosu

Aşırı sağcı Vlaams Belang partisinin destekçileri, kurulması beklenen liberal, sosyalist, çevreci ve Hristiyan Demokrat partilerin "Vivaldi" koalisyonunu protesto etti

Yeniakit Publisher
2020-09-27 14:35:01 -
Belçika'da aşırı sağcılardan "Vivaldi" protestosu

BRÜKSEL (AA) - Belçika'daki aşırı sağcı Vlaams Belang partisinin destekçileri, araçlarıyla başkent Brüksel yakınında toplanarak, yakında kurulması beklenen "Vivaldi" hükümetini "solcu ve Flaman karşıtı" olduğu gerekçesiyle gösteri düzenledi.

Aşırı sağcı Flaman partisinin binlerce destekçisi, sosyal medya üzerinden yapılan duyurular sonrasında ülkenin birçok yerinden, özellikle Flaman bölgesinden gelerek Brüksel yakınlarındaki bir otoparkta toplandı.

Sarı üzerine siyah aslan desenli Flaman bayrakları açan göstericiler, "Benim hükümetim değil" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, Mayıs 2019'daki son seçimin ardından nihayet yakında kurulması beklenen yeni hükümetin "Flaman karşıtı ve solcu" olduğunu, kendilerini temsil etmediğini, Flaman bölgesini dışladığını iddia etti.

Belçika polisi, otoyollarda trafik sıkışıklığına neden olan "arabalı gösteri" nedeniyle geniş güvenlik önlemleri aldı. Binlerce aracın toplandığı otoparkın üzerinde helikopterler uçtu.

- Vivaldi hükümetinin yakında kurulması bekleniyor

Belçika'da Mayıs 2019'da yapılan seçimden sonra Kral Philip'in hükümet kurma çalışmaları için görevlendirdiği çok sayıda siyasetçi başarılı olamadı.

Son olarak liberal Flaman parti Open VLD'nin lideri Egbert Lachaert, yedi partili bir "Vivaldi" koalisyonu deneyeceklerini açıklamıştı. Bu koalisyonun kurulması için yürütülen çalışmaların yakında sonuç verebileceği ifade ediliyor.

Olası yeni koalisyon, hükümeti oluşturması beklenen ana siyasi grupların dört renginden ve ünlü klasik müzik bestecisinin "Dört Mevsim" adlı eserinden yola çıkarak "Vivaldi" olarak adlandırılıyor. Sosyalist partiler "PS ve sp.a" kırmızı, liberal partiler MR ve Open VLD mavi, çevreci partiler Ecolo ve Groen yeşil, Hristiyan Demokrat CV&V ise turuncu renklerle anılıyor.

Aşırı sağcı Flaman bölgesi partileri N-VA ile Vlaams Belang koalisyonun dışında tutuluyor. Mayıs 2019'daki federal parlamento seçiminde N-VA yüzde 16, Vlaams Belang ise yüzde 11 ile en çok oyu alan iki parti olmuştu.


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