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Bel fıtığı gebelikte kendini belli ediyor

Hamile iken özen göstermezseniz yıllar sonra çok acı çeker, ağır bedel ödersiniz!

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:55
Bel fıtığı gebelikte kendini belli ediyor


Hanımlarda bel fıtığı özellikle hamilelik döneminde kendisini belli ediyor veya ağırlaşıyor. Bel fıtığının tedavisi bütün dünyada birtakım özellikler arz eder. Hamilelik ise bu konuda bazı zorlukları beraberinde getiren tamamen özel bir durumdur.

Hamile bir bayanda ilerleyen aylarda karın içinde büyüyen cenin normalde bele ilâve bir yük oluşturur ve belin biyomekaniğini olumsuz yönde etkiler. Fakat cenin yavaş büyüdüğünden dolayı bel ve sırt adaleleri ile destek dokular bu gelişmeye uyum gösterirler ve ön kısımda yer alan ağırlığı dengelerler.

Bu sebeple gebeliğin ilk aylarında yapılacak risksiz ve hafif egzersizler ilerideki aylarda anne adayına büyük avantajlar sağlar. Ancak hamilelikle birlikte bel fıtığı da mevcutsa doktor ve hastanın işi bir hayli zordur.

Çünkü zorluk daha teşhis döneminde başlamaktadır. Net bir teşhis için gerekli röntgen filmi çekimleri ve bilgisayarlı tomografi tetkiki bebeğe zararlı olabilecek x-ışınları sebebiyle yaptırılamamaktadır.

Mutlak surette gerekli ise manyetik rezonans ile görüntüleme düşünülebilir. Özellikle ilk üç ayda hastaya ilaç da verilememektedir. Bu dönemde şiddetli bel ve bacak ağrısı bulunan bir hastayla karşı karşıya kalan doktor gerçekten büyük sıkıntı çekmektedir.

Ancak bu durumda bile yapılabilecek birtakım şeyler vardır.

Sert yatak

Bel fıtığı bulunan ağrılı bir hamile hasta öncelikle mutlak sert yatak istirahatine alınmalıdır. İlk üç aydan sonra evde hastanın beline yapılan hafif masajlar ve sıcaklık uygulamaları kısmen de olsa rahatlık sağlayabilmektedir. Ayrıca doktor kontrolünde karın kaslarına yönelik egzersiz programı da uygulanabilir. Mümkün mertebe hasta rahatlatılarak ve fıtığın daha fazla ilerlemesine engel olacak tedbirler alınarak bu kritik dokuz ayın atlatılması temin edilmelidir.

- Fakat dokuz ay dayanılamayacak kadar acil bir vak’a ile karşı karşıya iseniz?

- Hamile bir bayanda bel fıtığı varsa ve mutlak surette ameliyat gerekiyorsa, bu girişim spinal veya epidural anestezi ile gerçekleştirilmelidir.

Doğum esnasında, nöroşirürji uzmanı doktor ile hastayı takip eden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı son durumu bir kez daha beraberce değerlendirerek normal doğum ile sezaryen arasında karara varırlar.

Doğumdan sonra hastaya tekrar normal şartlarda teşhis ve tedavi metodları uygulanır ve kesin netice de o zaman elde edilir. Doğumdan sonra karın kasları gevşemiş halde olacağından, lohusalık döneminde hasta, karın adalelerini güçlendirici egzersiz programlarına alınmalıdır.

BEL ÇEKTİRMENİN FAYDASI VAR MI? DİYE SORACAK OLURSANIZ...

Yok desek de ne fayda! Bel çektirme, ciddi bir problemdir. Basit bir tedavi ile iyileşmesi mümkün iken, bilinçsizce yapılan uygulamalar sonucu ameliyatlık hale gelmiş hastalarla sık sık karşılaşılıyor.

Beline bal, incir, balık bağlatan hastalardan tutun da, cildini tehlikeli şekilde kestiren, yaktıran, sülük koyan veya bilinçsizce çektiren hastalara kadar yüzlerce bilim dışı uygulama yapılıyor.

Hatta ağrısı geçsin diye belinden iğne ile iplik geçirten hastalara bile var. Dahası böyle kendini astıran da!

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 17:55
  1. bel çektirme
  2. hamilelikte bel fıtığı
  3. bel fıtığı tedavisi
  4. gebelik

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