Bel bölgeniz genişse...

Öncelikle karaciğer, pankreas çevresi, karın içindeki diğer organlar ve karın içi yağ yastığına, sonra da bel ve kalça bölgesinde yağ birikmesine yol açar. Alkol kullananlarda, biracılarda göbeklenmekten kaçınmak mümkün değildir.

Her şeyden önce unlu, şekerli, nişastalı her türlü içeceği -taze sıkılmış meyve suları dahil- beslenme listesinden çıkarmak gerekir.

Beslenme modelini daha fazla protein ve daha bol sebze üzerine yoğunlaştırmak gerekir.

Tempolu yürüyüş

Göbek incelten hareketlere gelince… Aslında en etkini her zaman olduğu gibi burada da her gün tekrarlanan tempolu yürüyüşlerdir. Dakikada 100-120 adımlık bir hızla tempolu bir yürüyüş ritmi tutturabilir ve de bu tempoyu 30-45 dakika sürdürebilirseniz sorunu yarı yarıya çözebilirsiniz..

Hele tempoda 140 adımı yakalayabilirseniz sonuç daha mükemmel olur, başarı şansınız daha da artar. Süreyi 60 dakikaya çıkabilirseniz başarınız garantilidir.

Bu tür yürüyüşlerin bel inceltildikten sonra da haftada en az 3-4 kere tekrarlanmasında fayda var. Eğer tempolu yürüyüşleri zaman zaman çok kısa koşular ve ağırlık antrenmanlarıyla, direnç egzersizleriyle zenginleştirebilirseniz işinizin daha da kolaylaştırırsınız.

Beliniz, diziniz ya da başka bir probleminiz nedeniyle yürüyemiyorsanız yüzünüz diyeceğiz ama yüzme mevsimi geçti.



Bel inceltmenin beldeki simitlenmeden kurtulmanın yolu ne mekik çekmekten, ne yağ eritip bel incelten dandik (!) bitkisel hapları yutmaktan ne de özel bazı diyetlerden değil, beslenme modelinizi değiştirip hareketlerinizi arttırmaktan geçiyor.

HAFIZANIZ ZAYIFLIYOR

“Kalbiniz için iyi veya kötü olan şeyler cinselliğiniz için de iyi veya kötüdür!”

Kan şekeri fazlalılığı, hipertansiyon veya bel çevresinin artışıyla birlikte olan kilo fazlalığı sorunu sadece kalbi değil cinselliği de tehdit eder. Ayarsız kan şekeri, sigara, hele hele alkol, hipertansiyon veya şişmanlık sadece kalbiniz için değil iktidarınız için de ciddi riskler oluşturur.



Buna üçüncü bir noktayı da eklemek gerekir: “Kalbiniz için iyi ya da kötü olan şeyler cinselliğiniz ve beyniniz için de kötüdür.”

Araştırmalar yukarıda belirttiğimiz risklerin başta hafıza olmak üzere beynin pek çok fonksiyonunu da olumsuz etkilediğini gösteriyor.

Ürologlara göre karın çevresi yağları, oluşturduğu hormonal, damarsal, sinirsel ve psikolojik sorunlarla iktidarsızlığa da yol açabiliyor.

Sadece kanser veya kalp krizi mi?

Karın ve bel çevresinde biriken yağlar sadece kalp krizi ve kanser riskini arttırmaz. Bu bölgede biriken yağların, cinsel gücü de azalttığını gösteren bulgular var. Uzmanlar, bel çevresi kalınlaştıkça cinsel iktidarın azalacağını ileri sürüyor. Araştırmalar, bel çevresinin erkeklerde 102, kadınlarda 92 cm’i geçmesi halinde bu üç riskin birlikte yükseleceğini gösteriyor.

Kilonuz normal de olsa bel çevreniz yukarıda belirtilen değerlerin üzerindeyse kalp krizi, kanser riski kadar cinsel güç kaybı ihtimali artıyor.