0553 313 94 23

"Beklentiler yüksek"

- TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem:"Yerli futbolcuların yetişmesinde altyapıdan çıkan gençlerin, çocuklarımızın A takımlara yükselmesi, oralarda yer alması, öncelik olarak ele alınması gerekir"- "Futbolda hem seyirci anlamında hem de takımlar arası bir huzur ve barışın sağlanması temel esas olmalı"

01 Haziran 2019 Cumartesi 17:34
"Beklentiler yüksek"


ANKARA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, altyapıdan yetişecek gençlerin A takımlarda yer alması gerektiğini söyledi.

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu sonrasında AA muhabirine konuşan Erdem, "Yerli futbolcuların yetişmesinde altyapıdan çıkan gençlerin, çocuklarımızın A takımlara yükselmesi, oralarda yer alması öncelik olarak ele alınması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu konuların yeni yönetim kurulunda konuşulup tartışılacağını anlatan Erdem, "Takımların tamamının yabancı olması yarın milli takımlar için büyük bir üretim sıkıntısı doğuracak. Yabancı topçular da olsun, kaliteli sporcular da var olsun ama yerli gençlere de el atılması gerekir." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanlığı'na seçilen Nihat Özdemir'i tebrik eden yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem, "Başkanlık yapmak zor bir görev. Beklentiler yüksek." dedi.

Geçmiş dönemde ufak tefek sıkıntılar olduğunu anlatan Erdem, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mutlaka bir iş yaparsanız sıkıntılar var olabilir. İlkeli, prensipli, adalet ve hukukun tecelli edeceği yeni başlangıçlar ve dönemler olur. Futbol dünyada bir endüstri. Dünyada büyük takımların milyonlarca taraftarı var. Herkesin bir beklentisi var. Burada çıtayı yükseltmek, futbola kalite katmak, centilmenliği ön plana almak, futbol seyircisini artırmak... Futbol seyircisi de çocuklarıyla ailece rahat bir ortamda herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden centilmence müsabakaları izleyebilmeli. Yani futbolda hem seyirci anlamında hem de takımlar arası bir huzur ve barışın sağlanması temel esas olmalı diye düşünüyorum."





Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 17:34
  1. İsmail Erdem
  2. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
  3. tff yönetim kurulu üyesi ismail erdem

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tabancayla selfie çekerken kendisini vurdu
    1. Tabancayla selfie çekerken kendisini..
    2. "Kanuni Bulvarı etap etap açılmaya..
    3. İYİ Parti’li bir grup bayramda..
    4. Şimdiden 200 bine yakın kişiyi ağırladı
    5. Duşlardaki zorlu lekelerden dakikalar..
    6. Batman’da husumetli aileler..
    7. Gaziantep lise taban puanları 2019..
    8. Bayram trafiğine yerinde inceleme
    9. Şehit Polis Öztekin adına satranç..
    10. Özbekistan'da 19 kadın mahkum affedildi!
    11. Konak’ta ’tatlı’ denetim
    12. Otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı
    13. Bakan Kurum: "Hedefimiz aynı anda 50..
    14. GÜNCELLEME - İzmir'deki elektronik..
    15. Bayram tatilinde yolculuk yapanlara..
    16. Melih Gökçek sonunda patladı: Bana..
    17. Belediye borçlarına 4 ay kesinti..
    18. Engellilere sandalyeli bayram sürprizi
    19. 400 kiloluk klima fanı çalındı
    20. "Beklentiler yüksek"
    21. İstanbul trafiğinde son yol durumu..
    22. Kaymakam Bilgin, bayram öncesi..
    23. LGS’de öğrencinin sıralamasını..
    24. "Bütün personelimizle kara yollarında..
    25. Balıkesir lise taban puanları 2018..
    26. Menemen’de 2 bin kişilik iftar
    27. "Barışın yolu, meşru Filistin..
    28. Özbekistan'da 19 kadın mahkum..
    29. AK kadınlardan lokma hayrı
    30. İDO 10 günlük tatilde 128 sefer yapacak
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti