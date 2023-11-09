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Ekonomi Beklenmedik gelişme! Dünyaca ünlü otomotiv devi Türkiye'den çekildi
Ekonomi

Beklenmedik gelişme! Dünyaca ünlü otomotiv devi Türkiye'den çekildi

Yeniakit Publisher
2023-11-09 10:35:00 -
Beklenmedik gelişme! Dünyaca ünlü otomotiv devi Türkiye'den çekildi

Japon otomotiv devi Mazda Motor, Türkiye'den çekildiğini kamuoyu ile resmen paylaştı.

Japon otomotiv devi Mazda Motor, Türkiye, satış operasyonlarını durdurma kararı aldı.

Konu ile ilgili şirketten yapılan açıklamada 'Mazda Motor Türkiye, Türkiye'deki Mazda satış ağını belirsiz süre ile durdurma kararı almıştır. Türkiye'deki mevcut Mazda müşterilerine hizmetin devamını sağlamak amacıyla satış sonrası hizmetlerine ve yedek parça tedarikine devam edilecektir." denildi.

Uzmanlar Mazda'nın aldığı bu karar ile ilgili olarak Japonya merkezle bir türlü çözülemeyen e-Call sorunu, uygun motorların olmaması ve diğer iletişim konuları olduğunu belirtirken Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul, satış sonrası ve yedek parça için görevine devam edeceği belirtildi.

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