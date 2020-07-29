Beklenilen Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edildi. Sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

DÜZENLEMELER NELER İÇERİYOR?

Teklif ile, sosyal ağ sağlayıcıları tanımlanıyor.

Kanun kapsamında verilen idari cezalar muhatabın yurtdışında bulunması halinde Bilgi teknoloji ve İletişim Kurumu tarafından bildirilecek.

Düzenlemeyle, suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanıyor.

Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkan tarafından 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar para cezası verilecek.

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı Türkiye'de temsilci belirleyecek.

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, BTK bildirimden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcısına on 10 milyon lira idari para cezası verilecek. BU cezanın tebliğ.i edilmesinden otuz gün sonra yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde idari para cezası otuz milyon TL olacak. İkinci kez verilen idari para cezası tebliğinden otuz gün içinde yükümlülük yerine getirilmediği takdirde sosyal ağ sağlayıcısı reklam vermesi yasaklanacak. Cezanın bir sonraki aşaması ise sosyal ağ sağlayıcısına bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması olacak.

Kişilerin sosyal ağ sağlayıcısına başvurmaları halinde, başvurudan 48 saat içinde olumlu veya olumsuz cevap vermek zorunda kalacak.

Para cezaları bir yıl içinde tekrarlanması halinde cezalar bir kat arttırılarak uygulanacak ve bu hüküm 01.10.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Meclis tatile çıktı

Meclis, sosyal medya düzenlemesinin ardından 1 Ekim'e kadar tatile girdi.