Beklenen oldu! Galatasaray-Boluspor maçı ertelendi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'a konuk olacak. Mücadele öncesi etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Taffarel, maçın ertelendiğini duyurdu.15 Ocak 2019 Salı 19:10
Galatasaray kaleci antrenörü Claudio Taffarel, sosyal medya hesabından Boluspor-Galatasaray maçının ertelendiğini duyurdu.
Henüz resmi bir açıklama gelmedi
Atatürk Stadyumu'nda 19.50'de başlaması gereken maçın akıbetiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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