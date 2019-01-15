Beklenen oldu! Galatasaray-Boluspor maçı ertelendi

Galatasaray kaleci antrenörü Claudio Taffarel, sosyal medya hesabından Boluspor-Galatasaray maçının ertelendiğini duyurdu.

Henüz resmi bir açıklama gelmedi

Atatürk Stadyumu'nda 19.50'de başlaması gereken maçın akıbetiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.