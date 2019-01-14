Beklenen oldu! Ersun Yanal, Tolga Ciğerci hakkında kararını verdi

Sezon başında sakat olmasına rağmen transfer edilen Tolga Ciğerci, bir türlü iyileşemedi. Koşulara başlasa da takıma katılamayan ve kampa da götürülmeyen Tolga'nın ne zaman sahalara döneceği belirsiz.

Bu nedenle Ersun Yanal, 26 yaşındaki futbolcunun gönderilmesini belirtti. Tolga'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesi her an feshedilebilir.

Galatsaray'da ne yaptı?

Tolga geçen sezon 18 Süper Lig maçında 1169 dakika oynayıp 6 gol attı. 4 Türkiye Kupası, 2 de Avrupa Ligi karşılaşmasında olmak üzere 24 resmi maçta görev yaptı. 2016-17'de 24 Lig maçında oynadı, gol ya da asist üretemedi. (Sporx)