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Aktüel Bekir Yücel Tanrıkulu kimdir? Kastamonu İl Tarım ve Orman müdürü kim?
Aktüel

Bekir Yücel Tanrıkulu kimdir? Kastamonu İl Tarım ve Orman müdürü kim?

Bekir Yücel Tanrıkulu Kastamonu İl Tarım ve Orman müdürü mü oldu? Orman Bakanlığında açık bulunan Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Bekir Yücel Tanrıkulu atandı. Peki Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-12-31 10:13:00 -
Bekir Yücel Tanrıkulu kimdir? Kastamonu İl Tarım ve Orman müdürü kim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu atandı.

27.01.2021 tarihinde Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Bekir Yücel Tanrıkulu İl Müdür Vekili olarak görevlendirilmişti. Konu ile ilgili bir açıklama yapan  İl Müdür Vekili Bekir Yücel Tanrıkulu; Tarımsal potansiyeli daha yüksek bir seviyeye getirmek, gerek İlimiz gerekse Ülkemizin ekonomik ve kültürel açıdan Devletimiz ve Bakanlığımız ile birlikte var olanı sürdürürken yeni güzel işler yapacağımıza, birlik, beraberlik ve uyum içinde çalışacağımıza inancım tamdır.   Bu yeni başlangıcın camiamıza  hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

 

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