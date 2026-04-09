Gündem Bekir Bozdağ’dan seçim simsarlarına anayasa dersi! Meclisi istifayla tehdit edenlerin planı elinde patladı
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, muhalefetin zorlamaya çalıştığı ara seçim tartışmalarına son noktayı koydu. Anayasal hükümleri tek tek hatırlatan Bozdağ, meclisin bu konuda serbest bir takdir yetkisine sahip olduğunu vurgulayarak, bölgedeki savaş tamtamları arasında ülkeyi seçim atmosferine sokmak isteyenlere sert tepki gösterdi. Bozdağ, ara seçim için, ‘Türk halkının kahir ekseriyetinin böyle bir gündemi ve talebi de yoktur’ dedi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, yaptığı yazılı açıklamada son günlerde kamuoyuna dayatılmaya çalışılan ara seçim iddialarını hukuki ve siyasi bir dille çürüttü. Türkiye’nin güvenliğinin ve istikrarının her şeyden önce geldiğini belirten Bozdağ, milletin asıl gündeminde seçim değil, huzur ve güvenlik olduğunu ifade etti. Bozdağ, meclisi zorlayan hiçbir anayasal hükmün bulunmadığını hatırlatarak, bu tür tartışmaların ülkeye yarar sağlamayacağının altını çizdi.

Bozdağ, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki Cumhurbaşkanı'nın ve TBMM'nin seçimine ilişkin maddeleri hatırlattı.

Anayasaya göre, seçimin üzerinden 30 ay geçtikten sonrası ile seçimden 1 yıl önceki dönemde ara seçim yapılmasının Meclis'in takdirine bağlandığını belirten Bozdağ, "Bu yönde bir karar almak için Meclis'i zorlayan bir Anayasa ya da kanun hükmü yoktur. Çünkü Meclis'in bu yetkisi, zorunlu bir takdir yetkisi değildir, serbest bir takdir yetkisidir. Kaldı ki bu yetki de Meclis Başkanına ait değildir, doğrudan Meclis Genel Kuruluna ait bir takdir yetkisidir." ifadelerini kullandı.

Ara seçime ilişkin iki istisnanın bulunduğuna işaret eden Bozdağ, Anayasa'ya göre bir ilin veya seçim çevresinin TBMM'de üyesinin kalmaması halinde boşalmayı takip eden doksan günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapılacağını ya da Meclis üye tamsayısının yüzde 5'inin (30 milletvekili) boşalması halinde ara seçimlerin üç ay içinde yapılmasına karar verileceğini hatırlattı.

İkinci istisnanın uygulanması için milletvekilinin istifasının TBMM Genel Kurul'u tarafından kabulünün şart olduğuna dikkati çeken Bozdağ, "Meclis'in kabul etmediği istifa hukuki hiçbir sonuç doğurmaz." ifadesini kullandı.

Bozdağ, Anayasa'da yer alan "İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır." hükümlerine işaret etti.

TBMM Başkanvekili Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Kaldı ki Türk halkının kahir ekseriyetinin böyle bir gündemi ve talebi de yoktur. Bölgemizde savaş devam ederken ülkemizin güvenliğinin son derece önem ve hassasiyet arz ettiği bir dönemde, ara seçim ile ülke gündemini meşgul etmenin milletimize ve ülkemize de bir yararı yoktur."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Vefatını derin bir teessürle öğrendim
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan’dan TBMM’de Filistin Tepkisi
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan "Kadir Baba"ya destek telefonu
TBMM Başkanı Kurtulmuş ara seçim tartışmalarına noktayı koydu: Şartlar oluşursa…
Yorumlar

Putsavar

Seçime gerek yok ki, belediyeler teker teker akp'ye geçiyor zaten

Akillari uckurunda, elleri soygun paralarinda dilleri secimle mesgul...

BU SIYASET MUHALEFET VS DEGIL DUPEDUZ SIYASI MASKELI VATANA-MILLETE -SIYASEYTE-ISTIKLALIMIZE-MILLI GUVENLIGIMIZE BUYUK IHANET
