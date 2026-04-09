SON DAKİKA
Bekçi olmak isteyenler dikkat! İşe alımlarda kriterler sil baştan değişti
Bekçi olmak isteyenler dikkat! İşe alımlarda kriterler sil baştan değişti

Bekçi olmak isteyenler dikkat! İşe alımlarda kriterler sil baştan değişti

İçişleri Bakanlığı, çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyenler için kuralları sertleştirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre artık askerliğini yapmayan ve başvurduğu ilde bir yıldır ikamet etmeyenler bekçi olamayacak. Siyasi parti üyeliği bulunanlara ise kapılar tamamen kapatıldı.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin işe alım şartları değişti. Askerlik ve ikamet koşulu öne çıktı. Adaylarda en az lise mezuniyeti ve Türk vatandaşı olma şartı korunurken, yaş sınırı 18 ila 31 olarak yeniden belirlendi.

İçişleri Bakanlığının çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esaslarını belirleyen ilgili yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeye göre erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması zorunlu olacak. Ayrıca başvuru yapılan ilde son bir yıldır ikamet etme şartı getirildi.

Adli sicil ve güvenlik kriterleri önemini yine korudu. Adayların ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan hüküm giymemiş olması şartı korunurken, kamu haklarından mahrum olmama ve silahlı görev yapmaya engel durumunun bulunmaması kriterleri de devam edecek.

Ayrıca başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adaylar bekçilik başvurusu yapamayacak.

Harun

askerden gelmişler işsiz iken 18 yaşındaki çocuk memur oluyor bu düzeltilmesi gerek
