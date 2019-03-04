Bekçi maaşları 2019 ne kadar? | Bekçi çalışma saatleri ve maaşları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Bakan Soylu, “3-4 gün sonra açıklanacak 15 bin polis daha alıyoruz. 5 binini İstanbul'a vereceğiz. Şimdi 8 bin bekçi alıyoruz. Çarşamba günü alıma çıkacaklar.” Açıklamasından sonra bekçi ve polis alım başvuru tarihleri araştırılıyor. Peki bekçi maaşları 2019 ne kadar?

2019 yılı ile birlikte bekçi maaşlarına da zam yapıldı. Buna göre, EGM bünyesinde bekçi olarak görev yapan lise mezunu bekçilerin aylık ortalama 3,970 TL, lisans mezunu bekçilerin 4,000 TL ve lisans mezunu bekçilerin ise 4,100 TL ile 4,400 TL civarı aylık kazançları vardır. Bu maaşlar ek ödemesiz maaşlar olup, belirtilen tutara görev yaptığı şehir farkı ilave edilmemiştir.

Bekçi maaşları 657 sayılı devlet memurları kanununa göre belirleniyor. Sizler için bu yazımızda derece ve kademelerine göre bekçi maaşlarını bir araya getirdik. Bu maaşlara çocuk paraları ve BES kesintileri dahil değildir. Bunları da kendinize göre hesaplayarak maaşları bulabilirsiniz. 2019 yılında bekçilerin alacağı maaşlar aşağıdaki gibidir. Yukarıdaki maaşlar ham maaşlardır. Yeni göreve başlayan bir bekçinin alacağı tutarlardır. Kademe ve dereceye göre fark oluşur. Aynı zamanda aşağıdaki durumlarda ek tutar da net maaşlara yansıtılır:

Eşi çalışmayan bekçinin maaşına yapılan aylık ek ödeme: 248 TL

Eşi çalışan bekçinin maaşına ek ödeme yapılmaz.

Bekçi görevi yapan kişinin çocukları varsa maaşına ek ödeme aylık olarak yapılır. Çocuk yardımları aşağıdaki gibidir:

72 aydan küçük çocuk için; 58 TL

72 aydan büyük çocuk için: 29 TL

Bu miktarlardan yola çıkarsak, 2019 yılında yeni göreve başlayan evli ve 2 tane 6 yaşından küçük çocuğu olan bekçinin aylık net maaşı 4360 TL civarı olacaktır. Kişi eğer BES sistemine dahil olursa 80 TL civarı aylık kesinti olur. Bu da maaşından aylık düşer. tüm bu miktarlar kişiye görev yılına ve görev yaptığı yere göre ufak değişikliklere uğrayabilir. Yukarıdaki tutar Ankara’da görev yapan bekçi için geçerlidir. Hakkari gibi zorlu yerlerde görev yapan bekçiler 190 TL civarı daha fazla ödeme alırlar. Yani yukarıdaki gibi durumu olan bir bekçi Hakkari de 2019’da 4550 TL civarı maaş alacak.

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Bekçi çalışma saatleri

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük çoğunluğu 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır.

İstanbul: 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır. İstanbul’un bazı ilçelerinde polis sayısı yetersiz olduğundan dolayı İstanbul’un tüm ilçelerin 12/36 çalışma saati mevcut değildir. Bu ilçelerdeki Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan arkadaşlar 6 + 1 çalışmaktadır. 6 gün boyunca 12 saat çalışıp haftada bir gün izin yapmaktadırlar.

İzmir: 6 gün 12 saat mesai ve haftada 1 gün tatil. Tatil de genel olarak hafta içi.

Mardin: 12/24 çalışma sistemi var. Bu çalışma sistemine günlük 12 saat çalışılıp haftada bir gün izin yaptığınız çalışma sistemidir.