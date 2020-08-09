Bekçi alımları ne zaman son durum | 2020 bekçi alımları başvuru şartları
2020 bekçi maaşı ne kadar | Bekçi alımlarını merakla bekleyenler sık sık internette alımların ne zaman ayın kaçında başlayacağını araştırmaya başladı. Bekçi olmak isteyenler bekçi alımları 2020, bekçi alımları ayın kaçında, bekçi alımları başvuru şartları 2020, bekçiler kaç para maaş alıyor konularını araştırıyor. İşte, 2020 bekçi alımı detayları.
Bekçiler güvenliğin sağlanması konusunda önemli rol oynuyor. Bekçi alımlarının 2020 yılında devam edeceği belirtilmişti. Kısa bir süre önce bekçilerin görevleriyle ilgili değişiklikler de yapılmıştı. Kariyerine bekçi olarak devam etmek isteyenler, bekçilik alımlarının başlayıp başlamadığını merak ediyor.
Bekçi alımları ne zaman son durum
Bekçi alımlarının 2020 yılı içerisinde yapılması planlanıyordu. Ancak bekçi alımlarıyla ilgili bir tarih henüz açıklanmadı.
2020 bekçi maaşları ne kadar?
Bekçi iş alımı ilanlarını yakından takip edenler bekçilerin aylık kazançlarını, maaşlarını da merak ediyor. İşte, bekçi maaşları:
İlkokul mezunu bekçilerin maaşı 4, 302,80 lira
Lise mezunu bekçilerin maaşı 4352 lira ila 4,455,14 lira arasında
Ön lisans mezunu bekçilerin maaşı 4357,50 ila 4.400 lira arasında
Lisans mezunu ve bekar bekçiler 4, 404 ila 4,657,00 lira arasında
2020 bekçi alımları başvuru şartları
2020 bekçi alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı.