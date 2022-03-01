Bekçi alımları 2022 son dakika ne zaman? Bekçi alımı 2022 başvurusu ne zaman yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvurular erişime açılıp açılmadığı adaylar tarafından sorgulanıyor. Bekçi alımlarıyla ilgili haberler gündeme geldikçe vatandaşlar bekçi alımı şartları ve tarihine dair detayları araştırıyor. Yüz binlerce vatandaş, söz konusu alımlar için başvuruların ne zaman başlayacağını ve başvuru şartlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. İşte bekçi alımı detayları...

Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Mart ayının girmesiye birlikte bekçilik başvurusunda bulunacaklar 2022 EGM bekçi alımı olup olmadığını sorgulamaya devam ediyor. Bir süredir 10 bin bekçi alımı gündemde yer alıyor. EGM bünyesinde yapılacak bekçilik başvurusuna dair ise henüz herhangi bir ilan veya başvuru kılavuzu yayımlanmadı. Ön başvuru işlemleri Akademinin sayfasından gerçekleştirilecek. Başvuru duyurusu için gözler EGM ve Polis Akademisinde!

Bekçi alımı başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

(1) Giriş sınavına başvurular, Bakanlık tarafından belirlenen yer ve ilan edilen tarihler arasında şahsen yapılır.

(2) Eksik belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular ile başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(3) Başvuruda bulunan adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Ücretler Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından sınav ücreti alınmaz.

Bekçilik sınavı konuları neler?

Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20

Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15

Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Matematik (İlköğretim düzeyi) 15

Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20

GENEL TOPLAM 100

Bekçi alımı başvurusu istenen belgeler nelerdir?

(1) Başvuru yapan adaylardan;

a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

b) Sınav başvuru dilekçesi,

c) Diploma veya geçici bitirme belgesinin fotokopisi,

ç) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

d) Kendisi ve evli ise eşinin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları,

e) Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği,

f) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

g) Askerlik terhis belgesi fotokopisi,

ğ) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi istenir.

(2) Aranılan nitelikleri taşıyan ve birinci fıkrada istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları Bakanlıkça uygun görülen müracaat kabul komisyonlarınca alınır.

(3) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

Bekçi maaşları ne kadar?

Bekçiler ne kadar maaş alıyor? Yeni bekçi maaşları henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yılın bekçilik maaşları ise;

İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 T

Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL idi.