  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Beğeni uğruna yaptıkları hareket yanlarına kalmadı! İkiside kıskıvrak yakalandı
Gündem

Beğeni uğruna yaptıkları hareket yanlarına kalmadı! İkiside kıskıvrak yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformunda Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 22:36:00 -
Beğeni uğruna yaptıkları hareket yanlarına kalmadı! İkiside kıskıvrak yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “9.11.2022 günü bir sosyal medya platformunda Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde; olayı, Erasmus Programı kapsamında 27.11.2022 tarihinde ülkemize yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23