Bedia Özgökçe Ertan kimdir nerelidir?

Bedia Özgökçe Ertan HDP Van Büyükşehir Belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Bedia Özgökçe Ertan’ın kim olduğu araştırılıyor. Van Bölge Barosu İnsan Hakları Merkezi ve Van Barosu Kadın Hakları Merkezinin kurucularından biri olan Bedia Özgökçe Ertan kimdir? Bedia Özgökçe Ertan nerelidir? Bedia Özgökçe Ertan hangi görevlerde bulundu?

Bedia Özgökçe Ertan 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Bölgesi, 2'nci sıradan milletvekili adayı oldu. Van'da doğdu. Baba adı Süleyman, anne adı Hanım'dır. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İnsan Hakları Derneği Van Şubesinin kurucularından olup yönetim kademelerinde görev aldı. Van Bölge Barosu İnsan Hakları Merkezi ve Van Barosu Kadın Hakları Merkezinin kurucularındandır. İyi düzeyde İngilizce ve Kürtçe bilen Ertan, evli ve 3 çocuk annesidir. Kaynak: HDP Van belediye başkan adayı kim oldu? Bedia Özgökçe Ertan kimdir?