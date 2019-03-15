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Bedensel engelli sporcunun hedefi dünya şampiyonluğu

Ordulu bedensel engelli sporcu Beyzanur Sezgin, dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

15 Mart 2019 Cuma 17:26
Bedensel engelli sporcunun hedefi dünya şampiyonluğu

Ordulu bedensel engelli sporcu Beyzanur Sezgin, dünya şampiyonluğunu hedefliyor.


Aksaray’da, 25-27 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası’nda 1 altın, 3 de gümüş madalya kazanmaya hak kazanan bedensel engelli sporcu, dünya şampiyonluğunu hedefliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve babası İbrahim Sezgin ile birlikte Ordu Vali Yardımcısını ziyaret eden 20 yaşındaki Beyzanur Sezgin, spora başladığı ilk günden bu yana kendisini sürekli olarak geliştirdiğini aktardı.


Çocuk yaşlarda doktorunun tavsiyesi üzerine kendisini geliştirmek için yüzme sporuna başladığını aktaran bedensel engelli yüzücü Sezgin, geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş’ta düzenlenen Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonasında 2 birincilik elde ettiğini, son olarak da Aksaray’daki şampiyonada 1 altın ve 3 gümüş madalya kazandığını hatırlattı. Engelli kardeşlerine de tavsiyelerde bulunan Sezgin, herkesin spora yönelmesi gerektiğini aktardı.


Vali Yardımcısı Adem Öztürk de Beyzanur’un azminin kendilerini gururlandırdığını belirterek, sporcuyu tebrik ettik. Vali Yardımcısı Adem Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile birlikte sporcuya çeşitli hediyeler takdim etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:26
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