Bedenimiz sürekli 15 uyarı yapıyor

Avuç içlerinize dikkatle bakın. Eğer kırmızı ve lekeli ise karaciğerinizde sorun var demek.. Hafızanızı da sık sık kontrol etmenizde yarar var. Çünki o da ne durumda olduğunuzu anlatıyor size..

Hayat kavgasının hırsı ile günlerimiz gelip geçerken, hekimlerin, başkalarının hatırlatmasına lüzum bırakmadan bedenimiz gereken uyarıları yapıyor ama tabii o hırslı gaile arasında farkında olmuyoruz. Bu konuda bir bilim enstitüsü var. Evet "yaşlanma" konusunu incelemek, araştırmalar yapmak üzere kurulmuş bir tıbbî merkez. Adı: Londra Kine College Hastanesi (Gerontoloji) Yaşlanma Bilimi Enstitüsü..

SÜREKLİ UYARILAR

Burada yapılan bir araştırma, vücudumuzun bize sağlığımız hakkında sürekli 15 ipucu verdiğini ortaya koydu.

Bu araştırmaya göre; sadece parmaklarınızın uzunluğu bile sizin sağlığınız hakkında kayda değer bilgi sahibi olmamızı sağlıyor aslında.

Araştırmayı yapan hekimler "siz de vücudunuzla ilgili önemli detaylara; dikkat ederek sağlığınızı koruyabilirsiniz” diyor.



Onlara, tırnaktan gözlere, doğum kilosundan avuç içine kadar vücuttaki her şey birer gösterge.

Basit bir test yaparak ne kadar sağlıklı olduğumuzu anlamak mümkünmüş. İşte sıraladıkları 15 ipucu:

1.Tırnaklar

Tırnaklarınıza dikkatle bakın. Eğer hafif mavilik yada; morluk görürseniz bu bir kalp hastalığıyla karşı karşıya olduğunuz anlamına gelebilir. Tırnaklarınızın aşırı kalın olması ya da üstlerinde tümsekler olması da nefes alma hatta akciğer sorunlarınızın olduğunu gösterir.

2. Nefesleriniz

Eğer dakikada 15 defa ve daha altında nefes alıp veriyorsanız sağlıklı ciğerlere sahipsiniz demek… Eğer 25 kez nefes alıp veriyorsanız o zaman sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

3. Gözleriniz

Aynada gözlerinizden birine bakın. İris’in etrafında beyaz bir daire varsa kolesterol seviyeniz yüksek anlamına gelir. Unutmayın bu aynı zamanda yaklaşan kalp sorunlarının da en büyük habercisi.

4. Avuç içinize bakın

Avuç içlerinize dikkatle bakın. Eğer kırmızı ve lekeli ise karaciğerinizde sorun var demek.

5. Hafıza kontrolü

Bir tepsinin üstüne rastgele 10 eşya koyun. Tepsiye sadece 10 saniye bakın. Kaç tanesini hatırlayabildiniz? İyi bir hafızanızın olması Alzheimer (bunama) ile karşılaşma riskinizin daha az olacağı anlamına geliyor.

6. Kas kontrolü

Sırt üstü yatın. Bacaklarınız dümdüz olsun. Bir bacağınızı havaya kaldırın. Bir kişinin ayağınıza bastırmasını isteyin. Eğer bacağınız yere düşüyorsa, kaslarınız da bir zayıflık olduğu anlamına geliyor.

7. Görünüş

Gözünüzün hemen altında elmacık kemiğiniz üzerine dikey olarak bir cetvel tutun. Sonra cetvelin üstüne bir kredi kartı yerleştirin kartı en rahat okuduğunuz uzaklığı ölçün. Ne kadar yakına gelirse gelsin kartı rahat okuyabiliyorsanız bu, göz sağlığınızın iyi olduğu anlamına geliyor.

8. Tiroit misiniz?

Kollarınızı yere paralel olarak tam karşınızda bir yere uzanıyormuş gibi uzatın. Ellerinize dikkat edin. Eğer elleriniz bu pozisyonda titriyorsa o zaman tiroit olma riskiniz çok.

9. Düz yürümek

Yere bir metre uzunluğunda bir çizgi çizin. Üzerinde rahat yürüyebiliyorsanız, vücudunuzun koordinasyonu iyi işliyor demektir.

10. Beliniz kalın mı?

Vücut şekliniz elmaya benziyorsa, yani yağlarınız belinizin çevresinde toplanıyorsa, kalp sorunu yaşama riskiniz daha fazla.

11. Tuvalet sıklığı

Her 3 saatte bir tuvalete birden çok gitme ihtiyacı mı hissediyorsunuz? Diyabetin en erken alarmlarından biri sık tuvalete gitmektir.

12. Nabız kontrolü

Nabzınız ne kadar yavaş atıyorsa o kadar sağlıklı yaşayacaksınız demektir. Yani nabzınız 70’in altındaysa sağlıklısınız anlamına geliyor.

13. Dişleriniz

Eğer dişleriniz fırçalarken kanıyorsa, kalbiniz tehlikede demektir.

14. Parmak uzunluğu

İşaret ve yüzük parmakları aynı uzunlukta olan kişilerin kalp krizi geçirme riski daha fazla.

15. Ayak Bilekleri

Baş parmağınızla ayak bileğinizin arka kısmına bastırın. Eğer bastırdığınız noktada çok fazla çukurluk oluşuyorsa, o zaman kalp, akciğer, böbrek sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.