Beden inşaatının da vazgeçilmezi demir!



Bir süre sonra hücre sayısının azalmasına yol açar. Kırmızı kan hücresi sayısı azaldıkça organlara ve diğer dokulara kanla birlikte taşınan oksijen miktarı da azalır. Oksijen azaldıkça organlar fonksiyonlarını tam olarak yerine getirememeye başlar.

ve belirtileri baş gösterir:

Hafif düzeyde başlayan belirtiler vücudun demir mineraline ihtiyacı arttıkça ve demir eksikliği anemiye dönmeye başladığında şiddetlenir.

Halsizlik

Aşırı yorgunluk ve enerji azlığı demir eksikliğinin en sık görülen belirtisidir. Dokulara giden oksijen azaldıkça vücut yeterince enerji üretememeye başlar ve buna bağlı olarak kişi kendini zayıf, güçsüz hissedebilir. Konsantrasyon eksikliği, sinirlilik hali halsizliğe eşlik eden diğer belirtilerdir.

Solgun Cilt

Demir eksikliğine bağlı olarak düşen kırmızı kan hücresi sayısı cildin normalden soluk görünmesine yol açabilir. Dudaklar, ağız içi, diş etlerinin rengi soluklaşabilir, normalde olduğu gibi kırmızı görünmeyebilirler.

Nefes Darlığı

Demir eksikliği yaşıyorsanız ne kadar derin nefes alırsanız alın havayla birlikte vücuda giren oksijen miktarı yeterli olmaz ve tekrar tekrar derin nefes alma ihtiyacı duyarsınız. Eskiden nefes alıp verişinizi çok fazla etkileyemeyen merdiven çıkmak gibi durumlar, demir eksikliğindan nefesinizin daralmasına ve daha çok nefes alıp vermenize yol açar.

Çarpıntı

Aralıklarla yaşanan çarpıntı demir eksikliğine işaret ediyor olabilir. Bunun nedeni kalbin dokuların artan oksijen ihtiyacını karşılayabilmek için normalden daha çok çalışmasıdır.

Yenmez Şeyleri Yeme İsteği

Pika olarak adlandırılan yenmez sağlığa aykırı şeylere karşı duyulan anormal iştah, demir eksikliği belirtisi olabilir. Genellikle çocuklarda görülen bu durum çoğunlukla demir ve diğer bazı minerallerin eksikliği ile ortaya çıkar ancak bazı durumlarda sorunun temeli psikolojik olabilir.

Artan Kaygı

Demir eksikliğine bağlı olarak gelişen kandaki oksijen eksikliği merkezi sinir sistemini de etkisi altına alabilir. Yer yokken gelişen sinirlilik hali ve artan kaygı bu etkinin belirtileri arasındadır.

Saç Dökülmesi

Demir eksikliği özellikle demir eksikliği anemisine dönüştüğünde saç dökülmesine yol açabilir. Bunun sebebi sistemde azalan oksijen miktarı yüzünden, vücut saç kökleri gibi hayati olmayan bölgelere gönderdiği oksijenden tasarruf etmeye ve bu oksijeni hayati görevleri bulunan organlara göndermeye başlar.

Odaklanma Eksikliği

Beyin hücreleri arasındaki iletişimin normal olarak devam etmesinde önemli bir rolü bulunan demir minerali eksikliğinde konsantrasyonun ve hafızanın zayıflaması gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Kişinin çevresinde yaşanan olaylara ve tanığını kişilere karşı ilgisi azalabilir.

Diğer Belirtiler

Zayıflamış, kırılgan tırnaklar, özellikle çocuklarda iştah azlığı, soğuk el ve ayaklar, baş dönmesi, bacaklarda karıncalanma hissi, huzursuz bacak sendromu, dil ağrısı, dilin şişmesi, baş ağrısı, göğüs ağrısı..

NE YAPMALI?

Daha çok meyve, sebze, tam tahıllı gıdalar, süt ve süt ürünleri, et, balık, fasulye, yumurta, ceviz yemek vücudun ihtiyaç duyduğu

demiri sağlayacaktır.

Tavuk ciğeri

Dana eti

Tavuk eti

Hindi eti

Somon balığı

Ton balığı

Taze ve kuru fasulye

Bezelye

Kabak çekirdeği

Susam

Kuru kayısı

Patates

Yumurta

Ay çekirdeği

Badem

Ceviz

Kurutulmuş üzüm

Kuru erik

Ispanak

Yeşilbiber

Borokoli demir içeriklidir.