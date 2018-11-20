Beden inşaatının da vazgeçilmezi demir!
Vücudun demir mineraline olan ihtiyacının artması veya gıdalardan alınan demirin vücut tarafında iyi işlenememesine bağlı olarak görülen demir eksikliği, aneminin (kırmızı kan hücresi sayısının normalden az olması) başlıca sebebi.20 Kasım 2018 Salı 16:09
Bir süre sonra hücre sayısının azalmasına yol açar. Kırmızı kan hücresi sayısı azaldıkça organlara ve diğer dokulara kanla birlikte taşınan oksijen miktarı da azalır. Oksijen azaldıkça organlar fonksiyonlarını tam olarak yerine getirememeye başlar.
ve belirtileri baş gösterir:
Hafif düzeyde başlayan belirtiler vücudun demir mineraline ihtiyacı arttıkça ve demir eksikliği anemiye dönmeye başladığında şiddetlenir.
Halsizlik
Aşırı yorgunluk ve enerji azlığı demir eksikliğinin en sık görülen belirtisidir. Dokulara giden oksijen azaldıkça vücut yeterince enerji üretememeye başlar ve buna bağlı olarak kişi kendini zayıf, güçsüz hissedebilir. Konsantrasyon eksikliği, sinirlilik hali halsizliğe eşlik eden diğer belirtilerdir.
Solgun Cilt
Demir eksikliğine bağlı olarak düşen kırmızı kan hücresi sayısı cildin normalden soluk görünmesine yol açabilir. Dudaklar, ağız içi, diş etlerinin rengi soluklaşabilir, normalde olduğu gibi kırmızı görünmeyebilirler.
Nefes Darlığı
Demir eksikliği yaşıyorsanız ne kadar derin nefes alırsanız alın havayla birlikte vücuda giren oksijen miktarı yeterli olmaz ve tekrar tekrar derin nefes alma ihtiyacı duyarsınız. Eskiden nefes alıp verişinizi çok fazla etkileyemeyen merdiven çıkmak gibi durumlar, demir eksikliğindan nefesinizin daralmasına ve daha çok nefes alıp vermenize yol açar.
Çarpıntı
Aralıklarla yaşanan çarpıntı demir eksikliğine işaret ediyor olabilir. Bunun nedeni kalbin dokuların artan oksijen ihtiyacını karşılayabilmek için normalden daha çok çalışmasıdır.
Yenmez Şeyleri Yeme İsteği
Pika olarak adlandırılan yenmez sağlığa aykırı şeylere karşı duyulan anormal iştah, demir eksikliği belirtisi olabilir. Genellikle çocuklarda görülen bu durum çoğunlukla demir ve diğer bazı minerallerin eksikliği ile ortaya çıkar ancak bazı durumlarda sorunun temeli psikolojik olabilir.
Artan Kaygı
Demir eksikliğine bağlı olarak gelişen kandaki oksijen eksikliği merkezi sinir sistemini de etkisi altına alabilir. Yer yokken gelişen sinirlilik hali ve artan kaygı bu etkinin belirtileri arasındadır.
Saç Dökülmesi
Demir eksikliği özellikle demir eksikliği anemisine dönüştüğünde saç dökülmesine yol açabilir. Bunun sebebi sistemde azalan oksijen miktarı yüzünden, vücut saç kökleri gibi hayati olmayan bölgelere gönderdiği oksijenden tasarruf etmeye ve bu oksijeni hayati görevleri bulunan organlara göndermeye başlar.
Odaklanma Eksikliği
Beyin hücreleri arasındaki iletişimin normal olarak devam etmesinde önemli bir rolü bulunan demir minerali eksikliğinde konsantrasyonun ve hafızanın zayıflaması gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Kişinin çevresinde yaşanan olaylara ve tanığını kişilere karşı ilgisi azalabilir.
Diğer Belirtiler
Zayıflamış, kırılgan tırnaklar, özellikle çocuklarda iştah azlığı, soğuk el ve ayaklar, baş dönmesi, bacaklarda karıncalanma hissi, huzursuz bacak sendromu, dil ağrısı, dilin şişmesi, baş ağrısı, göğüs ağrısı..
NE YAPMALI?
Daha çok meyve, sebze, tam tahıllı gıdalar, süt ve süt ürünleri, et, balık, fasulye, yumurta, ceviz yemek vücudun ihtiyaç duyduğu
demiri sağlayacaktır.
Tavuk ciğeri
Dana eti
Tavuk eti
Hindi eti
Somon balığı
Ton balığı
Taze ve kuru fasulye
Bezelye
Kabak çekirdeği
Susam
Kuru kayısı
Patates
Yumurta
Ay çekirdeği
Badem
Ceviz
Kurutulmuş üzüm
Kuru erik
Ispanak
Yeşilbiber
Borokoli demir içeriklidir.
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