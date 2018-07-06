Seçimlerden sonrasına işaret edilen bedelli askerlikte son dakika gelişmesi yaşanıyor. Hükümetin bedelli askerlik konusunu çözmesi artık kesinleşti. Hatta bedelli askerliğin 15 Temmuz'dan sonra çıkacağı konuşulurken, bedelli askerlik ücreti ne olacak? Bedelli askerlik ücreti ödeme şekli nasıl olacak? Bedelli askerlikte yaş sınırı nedir? Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak ve bedelli askerlik başvuru şartları nedir? Bedelli askerlik yapmak için nereye başvuruluyor? gibi soruları cevabı merak ediliyor.

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlik konusunda "Yeni hükümet açıklanacak. Önündeki birçok gündem maddesinden bir tanesi de bu olacak. Daha önce de söyledim, ben bunu bir 'bedelli' meselesinin üzerinde bir konu olarak görüyorum." ifadesini kullandı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal bedelli askerlik konusunda "Bilindiği üzere TBMM 15 Temmuzda özel gündemle toplanacak. Burada, partilerin meclis grupları 15 Temmuzdan sonra bir çalışma kararı almaları halinde bedelli askerlik konusunun 15 Temmuz'dan sonra görüşülebileceğini belirtti. Mahir Ünal "Partilerin meclis kurulları Anayasa gereği 1 Ekime kadar tatile de girebilir" dedi.

Bedelli askerlikte süreç nasıl işleyecek? Gruplar çalışmaya başladığında bedelli askerlik ile ilgili süreç başlayacak. Hükümet ilk olarak yaşı 28 olarak belirlemişti. Ancak beklenti 5 buçuk milyon gibi bir rakama çıkınca yaş 28'den 26'ya indirildi. Kesin karar ise ekim ayında belli olacak. Bedelli askerlik daha önceki senelerde 30 bin liralara kadar çıkmıştı. Ancak beklentinin yüksek olması bu fiyatların da makul bir düzeye çekilmesini sağladı. Hükümetin üzerinde çalıştığı fiyat aralığı 20 bin TL civarında.

Bedelli Askerlik Ödemeleri Nereye Yapılacak?

Bedelli askerlik konusundaki çalışmalar devam ederken, bedelli askerlik için ödenecek paralar, Savunma Sanayii Destekleme Fonu adına Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankasında açılacak hesaba yatırılması bekleniyor. Bedelin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek.