Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik ne kadar?

Bedelli askerlik ücreti, bir asteğmenin 6 aylık maaşına denk tutuluyor. Bugün de memur maaşına gelen yüzde 41,69'luk zam oranı ile asteğmen maaşı, 13 bin 277 liraya çıktı.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlik yapacaklar hem asgari ücret hem memur ve emekli zammı sonrası bedelli askerlik ücretlerine zam gelip gelmediğini merak ediyor. En son 56 bin lira olan bedelli askerlik ücretinin 79 bin 660 TL olması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu sabah saat 10.00'da haziran ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre emekli, memur emeklisi ve memurların zam oranları da belli oldu. Bu kapsamda memurlara yüzde 41,69 zam yapıldı. En düşük memur maaşı 9 bin TL olurken, emekli memur maaşı ise 6 bin TL'ye yükseldi. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak. Zamlarla birlikte en düşük memur emeklisi maaşı 3500 TL oldu. Bu gelişmeler sonrası bedelli askerlik ücretleri de yeniden belirlenecek. Bedelli ücreti 6 aylık asteğmen maaşına eşit oluyor. Asteğmen maaşı yüzde 41'lik zamla beraber 9 bin 417 TL'den 13 bin 277'ye çıktı. Buna göre bedelli ücretinin 79 bin 660 TL civarı bir tutara ulaşması bekleniyor.