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Ekonomi Bedelli askerlik ücreti 2022'de ne kadar? 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL
Ekonomi

Bedelli askerlik ücreti 2022'de ne kadar? 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL

2022 bedelli askerlik ücreti | 2022 yılı memur ve emekli maaşlarının kesinleşmesinin ardından bedelli askerlik ücretleri de güncellendi. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik ücretleri güncel

Yeniakit Publisher
2022-01-04 10:32:00 -
Bedelli askerlik ücreti 2022'de ne kadar? 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL

2022 yılıyla birlikte maaş artışları ve fiyat artışları netleşti. Son olarak memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinin ardından bedelli askerlik ücretleri de güncellendi. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ücreti 2022'de ne kadar? 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL

2018 yılında 15 bin lirayla başlayan bedelli askerlik ücretlerine son olarak Temmuz 2021'de artış yapıldı. 1 Temmuz 2021'den itibaren 43 bin 151 lira olarak ödenen bedelli askerlik ücreti 2022 Ocak aşışla birlikte 55 bin 489 liraya yükseldi.

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