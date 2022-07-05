Bedelli askerlik ücreti 2022: Temmuz-Aralık bedelli askerlik kaç paraya yapılır?

Emekli ve memurun Temmuz'dan itibaren geçerli olacak maaş zammı belli oldu.Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu. Haziran enflasyonuna göre memur ve emekli zammı yüzde 41,69 oranında olacak. Temmuz ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liraya çıktı. Memurlara verilecek zam oranlarının belli olmasından sonra askerlik hizmetini bedelli olarak yapacaklar da bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar? Bedelli askerlik ne kadar oldu? sorularını sormaya başladı. İşte temmuz-aralık dönemeline ilişkin bedelli askerlik ücreti.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik ücretine gelen zam da netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Temmuz-Aralık 2022 döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayınlanan genelgeye göre, bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,333603 olarak belirlendi. Bedelli askerlikte yeni ücret 80 bin 64 TL. Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti.

Bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık 2022 dönemi için 80 bin 64 lira olarak belirlendi.

Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanır?

Hesaplama formülü ise şöyle:

240000 x 0,333603= 80.064