Bedelli askerlik nasıl iptal edilir? Bedelli askerlik başvurusu nasıl iptal edilir?

2021 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 37 bin liradan 39 bin 788 liraya yükseltildi. Askerlik başvurusu yapan yurtdışındaki gurbetçinin ödeyeceği para tutarı, Merkez Bankası tarafından yılın ilk mesai günü tespit edilen döviz alış kuruna göre evro veya karşılığı konvertibl döviz olarak hesaplanıyor. Meclis’e sunulan teklife göre, gurbetçilerin ödeyeceği dövizle askerlik bedeli, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanacak. Peki dövizle askerlik başvuruları hangi şartlarda iptal edilir? Yurtdışı bedelli askerlik başvurusu iptal edilir mi?

Yurtdışı bedelli askerlik başvurusu iptal etme nasıl yapılır?

Dövizle askerlik başvuruları hangi şartlarda iptal edilir? Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere yaptıkları başvuruları kabul edilenlerden;

a) Ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemeyenlerin,

b) Ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenlerin,

c) Yabancı ülkelerde resmi görev ile bulunanların,

d) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer statülerde fiili askerlik hizmetine başlamış olanların,

e) Oturma veya çalışma iznini iltica nedeniyle aldığı anlaşılanların,

f) Müracaatına ait belgelerde sahtecilik veya resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunarak idareyi yanıltmak suretiyle dövizle askerlik başvurusunda bulunduğu anlaşılanların,

g) Yararlanma şartlarından herhangi birini taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin başvuruları Millî Savunma Bakanlığı tarafından iptal edilmektedir. Bedelli askerlik başurusu iptal etmek için tıklayın

Yurtdışı bedelli askerlik başvurusu için nereye başvurulur?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9. maddesinde yazılı şartları taşıyan vatandaşlarımız; kendisi, eşi, 1’inci veya 2’nci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığı ile e-Devlet portalı üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığı ile bedelli askerlik başvurusunda bulunabilmektedirler. Başvurular dış temsilcilikler aracılığı ile yapılamamaktadır.