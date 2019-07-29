Bedelli askerlik kura çekimi ne zaman? Bedelli askerlik başvuruları nasıl yapılır?

Yeni askerlik sisteminin hayata geçmesiyle birlikte artık bedelli askerlik kalıcı hale geldi. Zorunlu askerlik 6 aya inerken, 33 bin lira ödeyerek bedelli askerlik yapılacak. Bedelli askerlik kura çekimi nasıl olacak? Bedelli askerlik kura çekimi ne zaman?

Bedelli askerlik başvuruları e devlet üzerinden başladı. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, bu hizmetten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz 2019’da alınmaya başladı, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silahaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak.

Kanun’un yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019’da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019’a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019’a kadar yapacak.

Bedelli askerlik başvuruları nasıl yapılır?

Bedellik askerlik başvuruları e devlet aracılığı ile arama kısmına Milli Savunma Bakanlığı yazarak gerekli bölüme giriş yapılıyor. “Milli Savunma Bakanlığı” kısmına geçildikten sonra “ASAL askerlik hizmet tercih işlemleri” seçerek “Bedelli askerlik yapma isteği” bölümününe giriş yapılıyor. Gerekli kısımları doldurmanın ardından bedelli askerlik ücreti yatırılıyor.