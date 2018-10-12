Bebeklerinizi flaş ve yüksek sesten koruyun

Bunlardan biri yüksek volümlu ses düzenekleri, diğeri ise fotoğraf makinelerinin flaşları.. Bu ikili miniklerin görme ve duyma yeteneklerini riske sokuyor. O anın telaşı, keyfi, farkedememezliği falan artık ne gerekçe sıralarsanız sıralayın; bebeğinizin daha tam olarak gelişmemiş görme ve işitme yeteneğini kaybetmesini telafi edemezsiniz.



Özellikle ilk kez bebek sahibi olan anne ve babalar bebeklerinin her anını ve gelişimini fotoğraflamak ister. Ancak yeni doğmuş bir bebeğin görme yeteneğinin 3 aylıkken yüzde 50, altı aylıkken ise yüzde 90 oranında gelişmiş olduğu düşünülürse, flaşların bebeğinize vereceği zararı kestirebilirsiniz.

Flaş ışığı, bebeklerin gözlerinin retina kısmında bulunan ''makula'' bölgesine etki etmesi durumunda, gözle ilgili birtakım sorunlar ortaya çıkabilir.

Gerçi bebeğin fotoğrafı çekilirken yüzüne patlatılan flaşın görme kayıplarına yol açması, bilimsel açıdan tam olarak ispatı yapılabilmiş bir konu değil. Miyop veya hipermetrop gibi göz kusurlarına yol açmaz, ancak yine de birtakım riskler taşıyor. Bebeğin görme yeteneği, ancak 3 yaşını doldurduğunda yüzde 100'e ulaşır. Bu yaştan önce gözün çok hassas bir yapısı vardır.

Aynı durum bebeklerinizin kulakları için de geçerli..



Yeni doğmuş bir bebeklerin refleksleri tam olarak gelişmediği için, gelen ani ışığa ve yüksek volümlü sese tepkisi yetersiz kalır. Düşünün ki, yetişkinler bile yoğun ses patlamaları karşısında acze düşer ne yapacağını şaşırır.