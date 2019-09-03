Bebeğinizin uyku problemi varsa, altında yatan birçok sebep olabilir. Gaz sancısına bağlı bir uykusuzluk ve huzursuzluk varsa, doğal bitkilerle bunun üstesinden gelmek mümkün. Peki ama bebeklere uyku yapan bitki çayları nelerdir? Bebeklerin rahatlamasını sağlayan çaylar hangileri? İşte detaylar...

Bebeklerin gelişimlerinin yüzde 70'i uyku esnasında gerçekleşir. Bu olay 10-12 yaşlarına kadar, azalarak devam eder. Fakat bazı bebekler uyumamak için direnirler. Nedenleri pek anlaşılamasa da, sebebi bir ağrı ya da gaz sancısından kaynaklı olabilir.

Bebeğinize doktorunuzun müsaade ettiği takdirde, bitki çaylarını vererek, üzerindeki huzursuzluk, gaz sancısı ve ağrılarını hafifletebilirsiniz. Unutmayın ki bitkiler ilaçlardan daha yararlıdır. Dozunda ve zamanında tükettiğiniz bitkiler, daha da faydalıdır.

- 6. aydan sonra; 1 çay bardağı suya, 1 silme tatlı kaşığı rezeneyi demleyerek içirebilirsiniz. Fakat ilk başta birer, ikişer kaşıkla başlatıp daha sonraları miktarını artırmalısınız. Geri kalanını annenin içmesinde fayda var. Çünkü annenin sakinleşmesi ve dindinleşmesini sağlayacak olan çay, süte karışarak da etkisini gösterecektir. Çocuğunuzun büyümesiyle birlikte çayı ideal ölçülerde demleyebilirsiniz. (Hazır olarak satılan, özel bitki karışımlarını da temin edebilirsiniz.)

- Çocuğunuzun olduğu odaya kokular ya da esansiyel yağlar sıkarak uykusunu hızlandırabilir, onu rahatlatabilirsiniz. Yastığına ya da yatağının bir köşesine küçük miktarda esansiyel yağlar damlatıp. Çocuğunuza hangisinin iyi geldiğini deneyip, uykusu için bir destek sağlayabilirsiniz.

Rahatlatan ve gaz sancısını alan kür

1,5 su bardağı kaynar suyun içerisine bir çay kaşığı kadar toz kimyon koyarak, bir taşım kaynatın. 2 çay kaşığı şeker atarak tatlandırın. Ardından bir tülbent yardımıyla süzerek, gaz sancısı geçene kadar 10 dakikada aralıklarla birer çay kaşığı içirin.

- 7 yaş üzeri çocuklarda yemek kaşığı, 16 yaş üzeri çocuklarda da 1'er çay bardağı miktarınca içirilebilir.

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