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Yemek Tarifleri Bebeklere 2 kilo aldıran meyve tarifi: Bebeklerin kilo alması için ne yedirilmeli? Bebeklere kilo aldıran tarifler
Yemek Tarifleri

Bebeklere 2 kilo aldıran meyve tarifi: Bebeklerin kilo alması için ne yedirilmeli? Bebeklere kilo aldıran tarifler

Sağlıklı beslenme ile birlikte bebeklerde kilo aldıran yöntemler için evde pratik bir şekilde hazırlanan mama tarifleri...

Yeniakit Publisher
2022-04-11 13:35:00 - 2022-04-11 13:39:22
Bebeklere 2 kilo aldıran meyve tarifi: Bebeklerin kilo alması için ne yedirilmeli? Bebeklere kilo aldıran tarifler

Bebeklere kilo aldıran tarifler

Bebeklere 2 kilo aldıran meyve tarifi için malzemeler

  • Yarım muz
  • 1 tane yaş hurma
  • 2 tatlı kaşığı ılık su

Bebeklere 2 kilo aldıran meyve tarifi nasıl yapılır?

Yarım muzu, 1 tane yaş hurma soyuyoruz, sonra blandırdan geçiriyoruz.
Meyvelerin ikisini güzelce  karıştırıyoruz. Hergün bu meyveyi yapın öğlenleri gezdirin ki bebeğimiz 2 kilo alsın. Afiyet olsun.

Muzlu pekmezli mama tarifi

Malzemeler

1 çorba kaşığı irmik, 1 muz, 2 çorba kaşığı ev yoğurdu, 1 çorba kaşığı pekmez, 1 çorba kaşığı ceviz ezmesi

Muzlu pekmezli mama nasıl yapılır?

5 dakika boyunca irmiği cezvede haşlayın. Daha sonra haşlanmış irmiğe yoğurt, muz, ceviz ve pekmezi koyun. Güzelce karıştırıp afiyetle yedirin.

İrmikli elmalı mama tarifi

Malzemeler

1 yemek kaşığı irmik, yarım bardak su, yarım bardak süt, yarım elma

İrmikli elmalı mama yapılışı

İrmiği güzelce haşladıktan sonra süt koyup güzelce kaynatın. Ocağın altını kapattıktan sonra elmayı rendelenmiş şekilde ilave edin. Uyumadan önce bebeğinize afiyetle verin.

Bebeklerde kilo aldıran bazı püf noktalar:

Protein bakımından zengin yiyecekleri bol bol tüketmeye çalışın. Gelişimine uygun bir şekilde yoğurt tüketimi sağlayın. (Meyveli yoğurtlar en ideal seçenek olabilir) Kendiniz evde yaparak sağlıklı meyveli yoğurt elde edebilirsiniz. 

 

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