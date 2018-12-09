Bebeklerde sıvı kaybının belirtileri nelerdir?
Bebekler ilk dönemlerde anne sütü ile beslendiği için gerekli tüm vitaminleri anne sütünden almaktadır. Peki, bebeklerde sıvı kaybını önlemek için ne yapılmalıdır?09 Aralık 2018 Pazar 22:12
Bebeğin ilk dönemlerinde anne sütü ile beslenmesi gerekir. Anne sütü içeriğinde bulunduğu elektrolitlerden, ishali korumasından, diğer mikroorganizmalardan korumasından dolayı bir aşı, hatta antibiyotik gibidir. Anne sütü alan çocuklarda ishale rastlandığından, ishal olan bebekte muhakkak anne sütü ile beslemeyi artırmak gerekir. İshal olan bebeğin mutlaka saat başı ya da yarım saatte bir beslenmesi sağlanmalıdır.
BEBEKLERDE SIVI KAYBI BELİRTİLERİ
Sıvı alımının azalması
İshal
Kusma
Huzursuzluk
Huzursuzluğa bağlı ateş
Çocuğun idrarında koyulaşma
Elektrolit dengesizliği
Bebeklerin ağırlığının yaklaşık olarak %70-80'i sıvıdır. Çocuklarda sıvı oranının hem fazla olması, hem de ishal, kusma gibi durumların fazla görülmesi bizi bebeklerde sıvı kaybına karşı tetikte tutmalıdır.
YORUM YAZ