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Bebeklerde sıvı kaybının belirtileri nelerdir?

Bebekler ilk dönemlerde anne sütü ile beslendiği için gerekli tüm vitaminleri anne sütünden almaktadır. Peki, bebeklerde sıvı kaybını önlemek için ne yapılmalıdır?

09 Aralık 2018 Pazar 22:12
Bebeklerde sıvı kaybının belirtileri nelerdir?

Bebeğin ilk dönemlerinde anne sütü ile beslenmesi gerekir. Anne sütü içeriğinde bulunduğu elektrolitlerden, ishali korumasından, diğer mikroorganizmalardan korumasından dolayı bir aşı, hatta antibiyotik gibidir. Anne sütü alan çocuklarda ishale rastlandığından, ishal olan bebekte muhakkak anne sütü ile beslemeyi artırmak gerekir. İshal olan bebeğin mutlaka saat başı ya da yarım saatte bir beslenmesi sağlanmalıdır.

BEBEKLERDE SIVI KAYBI BELİRTİLERİ

Sıvı alımının azalması

İshal

Kusma

Huzursuzluk

Huzursuzluğa bağlı ateş

Çocuğun idrarında koyulaşma

Elektrolit dengesizliği

Bebeklerin ağırlığının yaklaşık olarak %70-80'i sıvıdır. Çocuklarda sıvı oranının hem fazla olması, hem de ishal, kusma gibi durumların fazla görülmesi bizi bebeklerde sıvı kaybına karşı tetikte tutmalıdır.

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 22:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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