Bebeklerde Konak: Saç derisinde pullanma nedir, nasıl temizlenir?

Konak, genellikle yenidoğan bebeklerin kafa derisinde görülen kabuklu, sarımsı ve çoğu zaman bebeğin saç derisinde kızarıklığa neden olan zararsız bir deri tabakasıdır. Genelde kaygılanacak bir duruma neden olmasa da tedavisi için doktora danışılması tavsiye edilir.

Yenidoğan bebeklerde konak neden olur?

Konağın, bebeğin vücut sirkülasyonunda anneden gelen hormonlar nedeniyle bebeklerin derilerindeki yağ bezlerinden salgılanan salgılardan kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Uzmanlar, konağın bebeğin daha gelişmemiş olan sindirim sisteminin biyotin ve Vitamin B çeşitlerini yeterince emmesinden kaynaklandığından şüphelenmektedirler. Konak oluşumunun diğer nedenleri ise annenin gebeliği süresince beslenme tarzı, genetik yatkınlık ile bebeğin alerjik yatkınlığı da olabilir. Genel kanının aksine konak oluşumunun nedeni ile hijyen konusunun bir ilgisi yoktur.

Konağın Belirtileri

- Saç derisinde beyaz ve sarı pullanma

- Kalın, yağlı ve pul pul saç derisi

- Saç dökülmesinde dökülme

- Saç derisinin daha kötü durumlarda kızarık bir görüntü alması

- Nadiren kaşınmaya neden olması

- Tedavi edilmezde bebeğin saç deresinde yaralar oluşması

Bebeklerde konak tedavisi

Bebeklerde oluşan konak, çoğu zaman tıbbi bir müdahaleye gerek kalmadan birkaç hafta ya da en fazlada 3 ay kadar bir süre zarfında kendiliğinden kaybolur. Yaygın olarak görülmesinden dolayı bazı anne baba tarafından ciddiye alınmaz. Tedavisi genellikle evde yapılmaya çalışılsa da bebeğin bir doktora gösterilmesi tavsiye edilir. Konağa ne kadar erken müdahale edilirse o kadar iyidir.

Evde yapılacak konak tedavisinde en bilinen yöntemler şunlardır;

- Konaklı saç derisine yavaşça ovalayarak bebe yağı sürmek

- Bebeğin saç derisine vazelin sürüp bir gece bekletmek

- Konaklı saç derisini yumuşak bir fırçayla çok hafif fırçalamak

- Bebeğin konaklı saç derisini her gün bebe şampuanı ile yıkamak

- Ketokenazol Şampuanları ve kremleri konak tedavisinde etkili olmaktadır

Bebeklerde konak nasıl temizlenir?

Bazı basit yöntemler ile doktorunuzun da onayı alınarak konak temizliği yapılabilir. Bu yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

Bebek yağı ya da bebeklerde için özel olarak üretilmiş kremler kullanılabilir.

Kalın kabuklu konaklarda yağ ile masajdan sonra yumuşak kıllı bebek diş fırçası ya da bebek tarağı ile çok yavaş hareketler ile yumuşayan döküntüler uzaklaştırılabilir.

Bebeklerde konak ne zaman olur?

Bebeklerde konak doğumdan itibaren anneden geçen hormonlar ile saç derisinin sebum üretmesi sonucu oluşur. Bazı bebeklerde ilk 3 aydan sonra başlayarak, 1 yaşına kadar devam edebilir. Bazılarında ise 6. aydan sonra kendiliğinden yok olur. Nadiren de olsa 1 yaşına kadar devam ettiği görülmüştür.

Dikkat edilecek hususlar

Bebeğimizin kafasında oluşan konak için bunları yapmanız kesinlikle tavsiye edilemez.

- Kafa derisindeki pulları elinizle kaldırmaya çalışmayın, bu bebeğin saç derisinde enfeksiyona neden olur.

- Yetişkinlerin kullanmış olduğu reçetesiz olarak satılan kepeğe karşı etkili şampuanları kullanmayın.

- Piyasada reçetesiz satılan steroidleri ve mantar önleyici kremleri doktorunuza danışmadan kullanmayın, çünkü bunlar bebeğinize zarar verebilir.

- Bebek şampuanı dışında salisilik asit içeren şampuanları kullanmayın. İçeriğindeki asit deriden emilerek kana karışabilir ve bebeğinize zarar verebilir.

Bebeklerin saç derisinde görülen konak her ne kadar bebek için zararlı bir şey olmasa da kısa sürede tedavi edilebilmesi için doktorunuza göstermekte fayda vardır.