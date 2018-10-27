Bebeklerde 'Konak'



Çoğu zaman bu konak adında bebeğin vücudunun ürettiği doğal, zararsız ve geçici bir tabakadır.

Anneler için konak endişe verici olsa da bebeğinize genelde rahatsızlık vermez, zararsızdır ve kendiliğinden birkaç ay içinde geçer.

Konak Nedir?

Konak özellikle yeni doğan çocukların kafa derisinde görülen sarımsı, kabuklu ve zaman zaman da kızarıklığa neden olan bir tabakadır. Konak bebeğin doğumundan 3. aya kadar görülebilir ve genellikle kaşıntıya sebep olmaz ve bebeğe bir rahatsızlık vermez.

Fakat kalınlaşmaya ve yayılmaya başlarsa merak konusu olur ve kulağın, göz kapağının ve kaşın etrafında kızarıklık ya da isilik görülebilir. Konak daha geniş bir alana yayılırsa seboroik dermatit olarak adlandırılır.

Bebeklerin yaklaşık yarısında orta şiddette konak görülür. Çok yaygın olduğu bilindiği için de çoğu ebeveyn tarafından ciddiye de alınmaz. Anne ve babalar genellikle evde yapılan ilaçlara başvursa da bebeğinizi doktora göstermek tavsiye edilir. Konağa ne kadar erken müdahale edilirse bebek için o kadar iyidir.

Konak tedavi edilmezse belli bir süre sonra kafa derisinde yaralar ortaya çıkabilir.

SEBEPLERİ NELER?

Sebepleri tam olarak bilinmemektedir. Fakat bir hastalıktan, alerjiden ya da hijyen eksikliğinden kaynaklanmadığı da bilinmektedir.

VAZELİN FAYDALIDIR

Bebeğinizin saç derisine vazelin sürüp bir gece bekleyin. Vazelin saç derisini yumuşatır ve pulların dökülmesine yardımcı olur. Sabah pulların dökülmesi için hafifçe sürtün daha sonra da yıkayın.