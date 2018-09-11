Bebeklerde kabızlık sorunu nasıl geçer?

Bebeklerde kabızlık 3-4 günde bir çok zorlanarak sert dışkı yapmasıdır. Genetik yatkınlık olabileceği gibi bebeğin beslenme şekli, kullandığı ilaçlar ve demir damlaları da kabızlığa yol açabilir.

Bebeğiniz sadece anne sütü ile besleniyorsa günde 2 kez 1 çay kaşığı sızma zeytinyağı verilebilir.

Bebeğiniz formül mama ile besleniyorsa , formül mamanızı doğru hazırladığınızdan emin olun. Her 30 ml suya 1 ölçek olan standart hazırlama şeklini değiştirmeyin, Formül mamasına günde 2 kez 1’er çay kaşığı sızma zeytinyağı eklleyin.

Bebeğinize bacaklarından tutarak yaptıracağınız bisiklet hareketide bağırsak çalışmasını hızlandıracaktır. Bu bebekte kabızlık probleminin geçmesine yardımcı olabilir.

EK GIDA DÖNEMİNDE BEBEKLERDE KABIZLIK NASIL GİDERİLİR?

Ek besinlere başlangıç döneminde kabızlık sorunu ile karşılaşabilirsiniz. Bebeklerde kabızlık nasıl geçer sorusunun cevapları;

Ek besinlere azar azar başlayın, çok yoğun ek gıdaya geçmek bebeğin sindirim sistemini zorlayabilir.

Muz, şeftali, pirinç, patates, havuç, demir damlaları kabız yapabilir. Tahıllardan özellikle yulaf meyve ve sebzelerden ise kayısı, armut, kırmızı erik , kabak bebeğin daha yumuşak dışkılamasına yardımcı olur.

BEBEKLERİN KAKA YAPMA DÜZENİ NASILDIR?

Bebekler dünyaya geldikleri ilk günlerde çok sık ve yeşilimsi-siyah rekte kaka yaparlar, bu daha sonra sarı renge döner. Bebeğin kakası koyu yeşilde olabilir. Kaka sayısı bebeğin genetik özelliklerine ve beslenme şekline göre değişebilir.

Formül süt ile beslenen bebeklerin ise 3-4 günde bir (kabız olmadığı sürece) dışkıya çıkmaları veya günde 5 kez hafif sulu dışkı yapmaları normaldir. Bu bebeklerin dışkıları sarı ve/veya yeşil renkli olabilir.

Ek gıda döneminde ise bebeklerin yedikleri dışkı rengini ve kıvamını etkiler. Örneğin havuçla beslenen bir bebeğin dışkısı turuncu renkli olabilir, ayrıca demir damlaları kullanımıda dışkıda sertleşme ve siyah renge neden olabilir.

Antibiyotik kullanımı bebeğin dışkı sayısının artmasına yol açabilir, böyle bir durumla karşılaşırsanız doktorunuza danışın.

Bebeğinizin kaka sayısı 7 yi geçiyorsa ve su gibi kaka yapıyorsa mutlaka doktorunuza danışmalısınız.