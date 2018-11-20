Bebeklerde iştahsızlık

Çocuğun yapısı

Prematüre doğmak, konjenital kalp hastalığı, yarık damak ile otizm gibi durumlarda anne ve baba çocuğun sağlığı için daha kaygılı oluyor ve onun için açlık belirtileri göstermeden onu yemeğe zorlayabiliyor. Bir tür “Ne kadar çok yerse, o kadar çabuk büyür” düşüncesine kapılıyorlar.

Beslenme geçişleri

Bebek, anne sütünden ek gıdalara geçerken, zorluk yaşayabiliyor. Anne sütünden biberona suludan katı gıdaya geçişler sırasında eğer zorlanırsa, yemeyi reddedebiliyor. Bu da “Bebeğim iştahsız” düşüncesine yol açıyor. Bu gibi durumların oluşumunun önlenmesi için öncellikle çocuğun ek gıdaya hazır olup olmadığının değerlendirilmesi gerek. Öncelikle bebeğinizi 2 yaşına kadar emzirmelisiniz. Sonra bebeğin başını tutabilmesi ve tam olarak oturabilmesi şart. Ek besinin aylara göre günlük verilme miktarı, kıvamı, zamanı ve sunumu da çok önemli..

Beslenme geçişlerinde çocuğun daha kolay uyum sağlayabilmesi için besinlerin aşırı tatlı veya tuzlu, ekşi, çok baharatlı ve kötü kokulu olmasından kaçının.

Aynı şekilde sürekli kuru gıda vermek de iyi değil. Yemek kaşığı, kâse, tabak, biberon ve kap gibi beslenme araçları da çocuğun yaşına uygun olmalı.

BESLERKEN SEVMEK

Bebek beslenmesinde uygun zaman aralıkları ve miktarlar aylara göre değişir.

Bebekte acıkma belirtileri olmadan beslenmesi yanlış. Ayrıca duyguları katarak severek, tatlı dille konuşarak, sabırla beslemek önemli. Besleyen kişi ile bebek arasında uyumlu ve sevgi dolu bir ilişki olmalı. Bebeği besleyen kişinin sabırlı, hoşgörülü, özendirici ve teşvik edici olmalı.

Organik Sebepler

Çocuklar, sık sık hastalanıyor, bazen düşüyor ya da bir yeri ağrıyor.

Böyle zamanlarda iştah azalması ya da yeme isteksizliği oluşması gayet normal.

Bunu göz ardı edip çocuğa zorla yedirilmeye çalışılması, aslında onu yemekten daha da soğutabiliyor. Bu durumun geçici olduğunu düşünüp ısrarcı olmamakta fayda var.

TRAVMATİK SEBEPLER

Tüple beslenmek zorunda kalma, fiziken zorlanarak beslenme gibi ağızla ile ilgili travmatik olaylar yaşanmış olması da çocukta yeme isteğinin azalmasına sebep olur. Bebeğinizin ağzını dikkatle temizlemeli ve sürekli kontrol etmelisiniz. Yetişkinler için bile sağlığın ilk tedbiri, ağız temizliği iken, bir minicik bebeğinki ne kadar önemli, artık siz düşünün..