Bebeklerde ishali 2 yaşına kadar emzirmek önlüyor

İshalin aşırı su kaybına sebep olmasından dolayı tedavi için kullanılan yöntemler farklılık gösterse de etken madde olan suyun her tedavide kullanılması gerekiyor.

5 yaş altı çocuklarda ve bebeklerde dönem dönem ölümcül sonuçlar doğurabilen ishalde alınması gereken önlemler hastalığın boyutlarına göre değişirken tedavi süresini de direkt olarak etkiliyor.

Peki, neler yapılması gerekiyor?

Mikrop kaynaklı ishal bebekler için ağır bir hastalığa dönüşebilir..

Tüketilen yiyeceklerde bulunan parazit ve bakterilerin yanı sıra kullanılan malzemelerdeki temizlik bebeklerde ishalin tetikleyicileri..

Sık sık hastalığa yakalanan çocuklarda mamaların laktoz içermemesi gerekir.. Asıl doğru ise bebeği 2 yaşına kadar emzirmektir.

Hastalık bebeklere su kaybı yaşattığı için su verilmesinin devam etmesi gerekiyor.

2 yaşından büyük çocuklarda, tuzlu ürünler, pirinç ve ekmek gibi gıdalar tedaviye yardımcı olurken yine doktor tavsiyesiyle şeker solüsyonları tüketilebilir.

Sadece anne sütü tüketen bebeklerde görülen ishalde ise tedavi için anne sütünün devam ettirilmesi gerekiyor.

Cildin tahriş olmasını engellemek amacıyla bebeğin altının sıklıkla kontrol edilmesi gerek.

Bebeklere temas öncesinde ellerin mutlaka yıkanması gerekiyor.



Anne sütü yerine inek sürü tüketen bebekler alerjilerinin bulunması sebebiyle rahatsızlanabilir ve farklı boyutlarda rahatsızlık geçirebilir bu durumda kullanılan sütün temizliğinden emin olunması gerekiyor.

Ayrıca TSE damgası bulunmayan gıdalar ve mamaların bebeklerden uzak tutulması ve ürünlerin temizliğinin arttırılması tavsiye ediliyor.