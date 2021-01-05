Her ebeveyn mutlaka çocuğunda yüksek ateş ile karşılaşmış ve bunu ilk kez yaşadığında kısa süreli bir telaş yaşamıştır. Yüksek ateş çocuklarda kalıcı hasar bırakabildiğinden ebeveynlerde paniğe sebep olur. Havale ateşi kaç derecedir? Bebeklerde ateş kaç derece olduğunda havale geçirdiğinden şüphe edilir?

Bebeklerde havale kaç derecede olur?

Anne ve babaların en çok korktuğu durumlardan biride çocuklarının ateşinin çıkmasıdır.Aslında ateş sıklıkla vücüda giren bakteri ve viruslara karşı bedenin verdiği normal bir yanıttır.Dikkatlice kontrol edilirse faydalı bir savunma mekanizmasıdır.

Rektal ölçümlerde 38,2C kadar normal kabul edilebilir. Rektal veya koltuk altı olsun artık tüm ölçümlerde kırılması durumunda civanın toksik etkileri nedeniyle cam termometre önerilmemektedir. Koltuk altı ölçümlerde 37,2C ye kadar kulaktan ölçümlerde 37,8C ye kadar rektal ölçümlerde 38,2C kadar değerler normal kabul edilir. Ortam sıcaklığının ve kalın giyinmenin de vücut ısısını arttırdığı unutulmamalıdır. Koltuk altı ölçümlerde ise cildin kuru olmasına ve derecenin koltuk altına yeterli süre temas etmesine dikkat edilmelidir. Nemli bir koltuk altından yapılan ölçüm yanlış düşük sonuç verebilir.

Hangi durumlarda mutlaka doktora gidilmeli?

3 ayın altındaki tüm ateşil çocuklar mutlaka doktora götürülmelidir.

Ateşle beraber cildinde döküntüler oluştuysa

Ateşi düşmesine rağmen huzursuzluğu sürüyorsa

Zor ve sık nefes alıyorsa

Öksürük, hırıltı, kulak ağrısı, karın ağrısı, boğaz ağrısı, devamlı kusma, sık ishal, idrar yaparken yanma, idrar renginde değişme beslenme güçlüğü varsa

Bıngıldağında atma ve kabarıklık varsa

Çocuğunuz 2 yaşından küçükse 24 saatten fazla, 2 yaş üzerinde ise 3 günden uzun süre ateşi devam ediyorsa

Ağzında kuruluk, gözyaşının olmaması, göz küresinde ve bıngıldakta çöküklük idrar miktarında azalma gibi sıvı kaybı bulguları varsa vakit kaybetmeden bir doktora başvurulmalıdır.