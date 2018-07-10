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Bebeklerde havale belirtileri nelerdir?

Hayatın her zamanında görülebilmekle birlikte, çoğunlukla yeni doğanlarda ve bebeklerde görülen havale, anne ve babaların en çok korktuğu durumların başında gelir. Çoğunlukla yüksek ateşle karıştırılan havaleler, yüksek ateşin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

10 Temmuz 2018 Salı 17:13
Bebeklerde havale belirtileri nelerdir?

Merkezi sinir sisteminde yaşanan sorunların sebep olduğu havale aniden ortaya çıkan; şuur kaybı, solunum problemleri, kasılma gibi belirtilerle seyreden nedeni mutlaka arıştırılması gereken bir olgudur.

GÖRÜLME SIKLIĞI NEDİR?

Yaşamın her döneminde görülebileceği gibi en sık yeni doğan bebeklerin ilk haftalarında görülür.

HAVALE NASIL OLUR?

Sinir sistemi nöron adı verilen hücrelerden oluşur. Nöronların çalışma sistemindeki aksamalar merkezi sinir sisteminin olması gerektiği gibi çalışmasını önler ve havale esnasında görülen anormal davranışları oluşturur.

YAYGIN BELİRTİLER

Yüz, kol, bacak ve diğer kas gruplarında görülen kasılma, titreme ve uzun süreli gerginlikler, solunum fonksiyonlarında azalma, şuur kaybı havale esnasında görülen en sık belirtilerdir.

Bununla birlikte bebeklerde havale sonrası görülen anormal hareketlerin anlaşılması her zaman kolay değildir. Ayırt edilmesi zor olan bu havaleler diğer yaş guruplarında görülmez. Bunlar amorf havaleler adı verilen grubu oluşturur.

Tekrarlayan çiğneme, yutma ve emme gibi hareketler

Tekrarlayan göz açma kapama hareketleri

Kol ve bacaklarda pedal çevirir gibi tekrarlayan hareketler

YENİDOĞAN BEBEKLERDE HAVALE BELİRTİLERİ:

1. Uzun süre oksijensiz kalınması. Zor doğumlardan sonra sıklıkla görülür.

2. Kafa içindeki kanamalar.

3. Menenjit gibi merkezi sinir sistemini etkileyen hastalıklar.

4. Düşük kan şekeri ve kalsiyum oranları.

5. Doğuştan gelen yapısal ya da kromozoma bağlı bozukluklar.

6. Annenin kullandığı çeşitli ilaçlar

YÜKSEK ATEŞE BAĞLI HAVALE

Ateşli hastalıklar sonucunda oluşan havaleler çocukarda üç yaşına kadar görülür. Kalıtımsal yatkınlığın yanında üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak seyreden ateşin aniden yükselmesi havale oluşumunu tetikler.

TANI NASIL KONULUR?

Havale belirtileri ortaya çıktıktan hemen sonra acilen sağlık kuruluşlarına başvurması gerekir. Doğru teşhisin konulabilmesi için ilk aşamada doktora havale esnasında görülen değişikliklerin net olarak aktarılması çok önemlidir.

Olayın meydana gelme ve gelişim süresi

Vücudun hangi organlarında başladığı

Hareketlerin tekrarlayıp tekrarlamadığı

gibi bilgilerin doğru olarak aktarılması teşhis ve tedavi yöntemleri için hayati öneme sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 17:13
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