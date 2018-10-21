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Bebeklerde göz kaymasına dikkat!

Bebeklerin ilk 3 ayda göz kayması yaşayabileceğini söyleyen Liv Hastanesi Göz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ümit Beden “Üç aydan sonra kayma görüyorsanız hemen göz muayenesi yaptırmanız gerekir” diye ifade etti.

21 Ekim 2018 Pazar 16:35
Bebeklerde göz kaymasına dikkat!

İLK 3 AY  ÇOK ÖNEMLİ

Şaşılığın kozmetik bir problemden çok çocuğun görmesini etkileyen bir durum olduğunu belirten Dr. Beden “Şaşılık beyinle göz arasında gelişen bir koordinasyon bozukluğu yüzünden meydana gelir. İki göz görme konusunda birbiriyle yarışır. Şaşılık tedavisinde en önemli unsur, çocuğun görmesinin korunmasıdır. Şaşılığı düzeltmek için mümkün olduğunca erken, iki gözün eşitlenmesi şarttır. Göz tembelliğinin gelişmemesi için mümkün olduğu en erken dönemde kapama tedavisi yapılmalıdır” dedi. Şaşılık problemi yaşayan çocuklarda çoğunlukla hipermetrop gibi göz kusuru olduğunu ifade eden Dr. Beden “Bu çocuklar için ilk tedavi şekli gözlüğünü sürekli takmasını sağlamak, ikinci tedavi şekli günde birkaç saat sağlam gözü tamponla kapatarak diğer gözün çalışmasını sağlamak, üçüncü amaç da bozuk görüntüyü cerrahi olarak düzeltmektir. Şaşılık çocuklarda çoğunlukla 2 yaş civarında çıkar. Genellikle 4- 6 yaşına kadar kapama tedavisi ve bu süreç sonunda da cerrahi tedavi planlanır” dedi.

 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 16:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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