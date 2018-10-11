Bebeklerde görülebilecek cilt problemleri

Onun hassas cildini korumak için bu şart. Yeni doğan bir bebeğin cildi normalde losyon ve krem gerektirmez. Gereksiz yere ve bilinçsizce kullanılan yağlı kremler, sivilce oluşumuna ve cildin pürüzsüzlüğünü kaybetmesine sebep oluyor.



Yeni doğan bebeklerde sık rastlanan; ancak bir süre sonra kendiliğinden yok olan döküntülerle, tedavi gerektiren cilt hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak; bunları birbirlerinden ayırmak, erken müdahale açısından son derece önemli.. Yeni doğan bebeklerde görünüşleri birbirinden farklı, değişik tipte döküntüler olabiliyor. Bebeklerde sık rastlanabilen döküntüler şunlar:

Bebeklik Sivilceleri:

Görüntüleri, yetişkinlerde görülen akneler gibi.. Bebeklerin doğum öncesi annelerinden aldıkları hormonların etkisiyle oluşuyorlar. Birkaç hafta içinde kendiliklerinden geçecekleri için endişelenmeniz gerekmez. Bebeğinizin cildini temiz tutmanız yeterlidir.

Süt Döküntüsü (Milia)

Bunlar yeni doğan bebeğin burnunda ya da alnında görülebilen, beyaz veya sarımtırak noktacıklar.. Bazen çenede de görülebilirler. Aslında sütle hiçbir ilgisi olmayan bu minik sivilcemsi noktacıklar; cilt gözeneklerinin, ciltte bulunan ve keratin adı verilen bir maddeyle tıkanması sonucu ortaya çıkıyor. Bebeğin cildi dış ortama alışınca, bu noktacıklar da kendiliğinden birkaç hafta içinde kayboluyor. Dolayısıyla herhangi bir tedaviye gerektirmez. Sakın gözenekleri açmaya çalışmayın. Cildi tahriş edip, mikrop kapmasına yol açar ve asıl o zaman bunları sorun haline getirirsiniz!

Sıcak Döküntüsü

Ter Bezleri İltihabı (Miliaria)

Hafif kabartılar halinde, kırmızı renkli, sivilce görünümünde döküntülerdir. Hatta sarımsı sivilce başı gibi görüntüleri bile olabilir. Bu döküntüler, bebeğin yüzünde veya vücudunun giysiyle kaplı tutulan yerlerinde görülebilirler.

Bebeğin fazla sıcak tutulması sebebiyle ortaya çıkarlar. Ter bezlerinden ter atılamadığı için ortaya çıkan bu döküntüler de kendiliklerinden kaybolurlar. Bebeği aşırı giydirmemek, daha serin ortamda bulundurmak ve cildini kuru, temiz tutmak dışında bir tedaviye lüzum yoktur.

Toksik Erime:

Vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Ciltte, güneş yanığı gibi kızarıklıkla çevrelenmiş kesecikler veya kabartılar halinde görülen bir döküntüdür. Tek tek, dağınık halde veya gruplar halinde olabilir. Bebeğin ilk haftalarında görülen bu problem, kendiliğinden kaybolur ve tedavi gerektirmez.

Dudaklarda görülen minik kabartılar:

Emme ha reketi yüzünden bebeğin hassas dudak derisinde görülebilirler. Bu kabartılar da dudak güçlendikçe kendiliklerinden geçecektir. Endişe etmeyin.

Yanaklarda Görülen Döküntüler:

Egzamalı bebeklerde daha sık görülmekle birlikte, bazı bebeklerin yanaklarında görülen bir döküntü türüdür.

Yanaklarda cilt, kırmızı renkli ve oldukça kurumuş görülür.



Genellikle, ıslak kalan cildin gösterdiği bir tepkidir. Mesela uyurken ağzından akan salyanın yastığı ıslatmasından dolayı, bebeğin yanağı sürekli bu ıslaklıkla temas halinde olabilir. Bu döküntüyü önlemek için, bebeğin cildi özel temizleyici losyonlarla silinerek temizlenmeli ve nemlendiriciler kullanılarak yumuşak tutulmalıdır.

Doğum Lekeleri:

Doğum lekeleri de oldukça yaygındır. Çoğu, doğum sırasında bebeğin maruz kaldığı basınç yüzünden ortaya çıkar ve kısa bir süre sonra kendiliğinden kaybolur. Bazıları ise daha uzun süre kalabilir veya önemli bir problemin belirtisi olabilir. Böyle bir durumda doktora başvurmanız gerekir.



