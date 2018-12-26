Bebeklerde en çok orta kulak iltihabı kulak ağrısı yapıyor

Annelerin dikkatli olmaları gereken bir hastalıktır. Bu hastalık, 6 yaşını doldurana kadar çocukların yaklaşık %95 kadarında en az bir kere görülmektedir.

Görülme sıklığı 6 yaştan sonra azalır.

Kulak 3 bölümden oluşur. Dış, orta ve iç kulak. Orta kulak, dış kulak kanalından kulak zarıyla ayrılan içinde hava bulunduran bir boşluktur. Orta kulak Östaki tüpü denen ve yutkunma ile açılıp kapanabilen bir kanalla genze açılır.



Bebeklerde Östaki tüpü yapı olarak erişkinlerden farklı ve daha kısadır. Yatay durumdadır, açı oluşturmamıştır. Bu durum orta kulak iltihabını kolaylaştırmaktadır.

Aynı zamanda çocuklukta geniz eti (adenoid) denilen lenfoid oluşum vardır. Bademcikler gibi onlar da iltihaplanarak şişip, östaki tüpünün ağzını tıkayabilir ve başı sebebiyle ya da mikrobik sebeplerle orta kulak iltihabı için uygun ortam hazırlayabilirler.

En sık yaşanan orta kulak iltihabı sebebi; üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır.

Alerjik çocuklarda da bu hastalıkla sık karşılaşılır. Doğuştan baş ve yüzde gelişimsel anomalisi olan ve damak yarıklı çocuklarda, daha bağışıklık sisteminin gelişmediği erken çocukluk çağında kreş yuva gibi kalabalık ortamlarda bulunan çocuklarda, sigara içilen ortamlarda bulunan çocuklarda ve anne sütü alamayan bebeklerde daha sık görülür. İstatistiki olarak erkek çocuklarda daha sık rastlanır. Ayrıca yanlış emzik ve biberon kullanımı da orta kulak iltihabı riskini arttıran unsurlardır. Biberonla mama verirken bebeğinizi yatay pozisyonda tutmayın.

Belirtileri

Küçük çocuklar ve bebeklerde orta kulak iltihabı ağrı nedeniyle huzursuzluk, ağlama, uyuyamama, uykuda aniden ağlayarak uyanma şeklinde görülebileceği gibi ateş ile ya da akıntı ile de ortaya çıkabilir. Bulantı ve kusma da orta kulak iltihabında görülen belirtilerdendir. Akıntı olmasıyla birlikte ağrı geçer, çoğu zaman ağlayan çocuk sakinleşir, ağlamayı bırakıp uykuya dalar.