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Bebeklerde diş çıkarma sürecinde neler yapılmalı?

Anneleri en çok tedirgin eden süreçlerden biri de çocuklarının diş çıkarma sürecidir. Çocuklar diş çıkarma sürecinde halsizlik, ateş gibi problemler yaşar. Peki bu süreçte anneler neler yapılmalı? Bebeklerde diş çıkarma süreci daha kolay nasıl atlatılır? Bebeklerde diş çıkarma sürecinde neler yapılmalı? İşte annelerin işine yarayacak pratik bilgiler...

01 Şubat 2019 Cuma 22:52
Bebeklerde diş çıkarma sürecinde neler yapılmalı?

Anneleri en çok tedirgin eden süreçlerden biri de çocuklarının diş çıkarma sürecidir. Çocuklar diş çıkarma sürecinde halsizlik, ateş gibi problemler yaşar. Peki bu süreçte anneler neler yapılmalı? Bebeklerde diş çıkarma süreci daha kolay nasıl atlatılır? Bebeklerde diş çıkarma sürecinde neler yapılmalı? İşte annelerin işine yarayacak pratik bilgiler...

Bebek diş çıkarırken nasıl rahatlar?

Sıkıntı çeken bebeğin diş etine hafif basınç uygulanırsa bebekte bir rahatlama görülür. Bu nedenle anne babaların ellerini yıkadıktan sonra bir parmağını o bölgeye hafifçe bastırması veya bebeğin temiz bir bezi ısırmasına izin vermesi uygundur. Eğer diş çıkarma ağrı ve iştahsızlığa yol açıyorsa, bazen beslerken farklı bir biberon ucu veya ağızlı bardak kullanılması onun daha rahat beslenmesine zemin sağlayabilir.
Soğuk nesneler diş etindeki kızarıklık ve şişliği azaltabilirBu nedenle tecrübeli ebeveynler temiz, dondurulmuş bezleri kullanırlar. Aynı zamanda su içeren dişlikler vardır ve buzdolabında soğutularak kullanılırlar. Bununla birlikte diş etlerine uzun süreli aşırı soğuk uygulama önerilmez. Bebeğin boğulmasına neden olabilecek herhangi bir şeyi ağzına götürmesine izin verilmemesi üzerinde önemle durulması gereken bir noktadır.

Diş etlerine ilaç sürülmeli mi?

Eczaneden alınabilecek bazı ilaçlar ağrı kesmek amacıyla doğrudan diş etlerinin üstüne sürülebilir. Diş etlerini belirli bir süre için uyuşturan maddeler içerirler. Kısa süreler için yardımcı olabilirler, ancak bazı çocuklar bunların tat veya yarattığı etkiyi beğenmeyebilirler. Bu ilaçların bebeğin boğazına değmemesini sağlamak önemlidir çünkü o bölgenin uyuşması öğürme refleksini hafifletebilir ve yemeklerin akciğerlere kaçmasına neden olabilir.

Asprin kullanmak doğru mu?

Parasetamol veya ibuprofen içeren ilaçlar ağrının azaltılmasında faydalı olabilirler. Bunlar daha önce bahsedilen yöntemler denendikten sonra birkaç kez verilebilir. Diş çıkarırken çok ilaç kullanmamak daha uygundur çünkü altta yatan başka bir hastalığın yarattığı ateşi düşürebileceğinden ebeveynleri ve doktoru o hastalıktan habersiz bırakabilir. Bebeklere aspirin içeren ilaçlar verilmemelidir.

Diş çıkarması normaldir. Bu nedenle bundan doğabilecek sorunlara geniş bir bakış açısıyla yaklaşılması gerekir. Çoğu bebek ve çocuklarda eninde sonunda 20 süt dişi çıkmakta bu dişler düştükten sonra da yerine 32 kalıcı diş gelmektedir, anne babaların bu süreç boyunca duyarlı ve dikkatli olmaları yeterlidir.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 22:52
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