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Bebeklerde diş bakımı nasıl olmalı?

Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan, ""Bebek 6-8 aylıkken dişlerde temizleme işlemi başlamalıdır. Sabah kahvaltısı sonrası ve gece yatmadan önce dişler en azından çiğneme yüzeyleri temiz bir tülbent ya da gazlı bez ıslatılarak silinmeli." dedi.

18 Kasım 2018 Pazar 23:58
Bebeklerde diş bakımı nasıl olmalı?

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan diş sağlığı konusunda toplumun gün geçtikçe daha da bilinçlendiğini ancak halen bazı şeylerin yanlış bilindiğini aktardı.

Diş temizliğinin ilk dişler ağızda görüldüğü 6 aylıkken yapılmaya başlanması gerektiğini belirten Durmuş, "İlk süt dişleri çıkmaya başladıktan sonra bebek biberonla beslenmeye, katı ya da sıvı gıdalar almaya başlıyor. Bu gıdalar da genelde şeker ve asit içerdiği için narin olan süt dişlerine ilerleyen dönemlerde zarar verebilir, çürümelerine neden olabilir" şeklinde konuştu.

6 AYLIYKEN BAŞLANMALI

Durmuş, bu nedenle biberonun şekere batırılmasının çok zararlı olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Bebek 6-8 aylıkken dişlerde temizleme işlemi başlamalıdır. Sabah kahvaltısı sonrası ve gece yatmadan önce dişler en azından çiğneme yüzeyleri temiz bir tülbent ya da gazlı bez ıslatılarak silinmeli. Anneler 4-5 yaşına kadar bebeklerinin bu diş bakımlarını yapmalı. Tülbentle başlayan diş temizlikleri ilerleyen dönemlerde çok yumuşuk diş fırçalarıyla devam edebilir. Ayrıca her türlü gıda alındıktan sonra çocuğa su içirilmesi de diş sağlığı için önemli."

Düzenli temizliği yapılmayan süt dişlerinin çocuk yaşta kaybedilebildiğini anlatan Durmuş, süt dişlerinin çürümesi sonucunda da daha sonra çıkacak olan alttaki daimi dişlerin de farklı yerlerde çıkabildiğini, bunun da çapraşıklıklara, bozukluklara neden olduğunu söyledi.

ÇÜRÜYEN DİŞLER

Durmuş, daimi dişlerin süt dişlerinin rehberliğinde çıktığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çocuk erken yaşta süt dişlerini kaybederse alttaki daimi dişler istedikleri yönde çıkabilir. Hatta bazı dişler gömülü kalabilir, çıkmayabilir. Çıkmadığı zaman yandaki dişler o tarafa kayar. O zaman da alt ve üst dişler kapanışta ciddi bozukluklara neden olur. Bu da eklem bölgelerinde çene gelişiminde sıkıntı yaratabilir. Dişlerde kapanış bozukluğu olduğu zaman çenelere farklı kuvvetler geliyor. Bunun sonucunda da çene gelişiminde sorunlar ortaya çıkabiliyor. Çene bozuklukları olabiliyor."

Bu nedenle çürümeye başlayan süt dişinin çekilmemesi ve dolgusunun yapılması gerektiğini dile getiren Durmuş, süt dişlerinde çürümelerin çok ciddi enfeksiyonlara neden olabildiğini, özellikle üst çenede oluşan iltihaplarda hastalığını beyine gitme ihtimali olduğunu, bu gibi durumlarda mutlaka uzman hekime görünülmesi gerektiğini aktardı.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 23:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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