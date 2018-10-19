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Bebeklerde adım adım yürüme aşamaları

Emeklemeyi başaran bebeğinizin bir sonraki hedefi hiç şüphesiz yürümektir.Bununla ilgili adım adım ilerleyen aşamalar ve yürümeyi geciktiren nedenler yazının devamında…

19 Ekim 2018 Cuma 20:05
Bebeklerde adım adım yürüme aşamaları

YÜRÜMEYİ GECİKTİREN SEBEPLER

  • Bebeğin çok hızlı emeklemesi bebeğin yürümeye hevesini azaltır. Yürüme yerine emekleme ile her yere rahatlıkla ulaşabilecektir.
  • Aşırı korumacı anne-baba: bebeğin sürekli kucakta tutulması, üşütür, mikrop kapar veya düşer düşüncesiyle yere bırakmaktan kaçınma
  • Bebeğin fazla kilolu olması: bebeğin yürümesinde ve emekleme, dönme gibi diğer motor hareketlerin yapılmasında gecikmeye neden olur.
  • Bebeğin oturduğu yerde sürekli istediklerinin önüne konulması, motivasyon eksikliğine neden olur.
  • Nörolojik sistemi ilgilendiren hastalıklar: Bu hastalıklar sıklıkla daha önce bulgu verirler. Bebek 3. Ayda başını tutmamışsa, 6-7.aylarda dönmeye başlamamışsa, 8. Ayda desteksiz oturmamışsa bu aşamalarda araştırılması gerekir.

 

BEBEKLERDE YÜRÜME BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeğiniz 9-12. Aylarda kendi başına dengede durmaya çalışır. Bebeklerin yürüme sürecince önemli nokta dengede durmaktır. Bu nedenle bebeğiniz birkaç saniyeliğine de olsa dengede durmaya başladıysa yakında ilk adımları da gelecek demektir. Bu aşamada bebeğinizin dengede durma konusunda ona cesaret verin bunu bir oyuna çevirin. Onunla beraber yere oturun ve ellerinden destek vererek ayağa kalkmasını sağlayın. Ellerini yavaşça bırakarak dengede durabildiği süreyi ölçün. Bu denemelerden sonra ona göstereceğiniz sevgi, onun iyi bir şeyler yaptığını anlamasını sağlar.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 20:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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