Bebekler susuzluğa karşı daha hassas..

Bebekler, küçük çocuklar dehidratasyona daha duyarlıdırlar, çünkü vücutlarının daha büyük bir bölümü su ihtiva eder, metabolizmaları daha hızlıdır, terleme kapasiteleri daha düşüktür, böbrekleri de bizlerinki kadar su tutamaz.

Tansiyon düşmeye başlarsa tehlike var

Vücudumuzun susuz kalmasının ilk belirtilerinden biri kan basıncımızın, yani tansiyonumuzun düşmeye başlaması ve kalp atışlarının hızlanmasıdır.

Bu düşüşü, özellikle yatar durumdan birden ayağa kalktığımızda daha belirgin hissederiz, başımız döner, gözümüz karar, gözümüzün önü pul pul olur.

Ağzın ve dudaklar kurur, tükürük azalır, süner..

Bebeklerde bıngıldaklar içeriye doğru çöker.

İdrar miktarı azalır, rengi koyulaşır.

Deri kurur ve terleme kalkar

Susama hissi artar

Halsizlik, bitkinlik, iştahsızlık, uyku hali oluşur.

Baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı, karın ağrısı olur..