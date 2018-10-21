Bebekler neden kabız oluyor?

Kabızlık;

● aldığı gıda kendisine yetmeyen,

● aç kalan,

● bağırsağında doğuştan darlık olan,

● daha önce kabız olduğu için kakasını güçlükle yapmış ve

● dışkılama bölgesinde çatlaklar meydana gelmiş bebeklerde görülür.

Kabızlığın düzelmesi için anne;

● Bebeği doyuracak, aç bırakmayacak miktarda emzirmeli, mama vermeli,

● Kakası sert olan bebeklere, meyve suyu olarak erik ve kayısı suyu vermelidir.

Bebeklerde kabızlığın tehlikeli olduğu haller de vardır. Mesela, sürekli uyku hali ve uzayan sarılığı olan bebeklerde kalıcı zeka geriliği yapan hipotiroidi olabileceğini unutmamalısınız ve mutlaka bir çocuk hekimine göstermelisiniz.