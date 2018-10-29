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Bebekler nasıl uyutulmalı?

Bebeğiniz melek gibi uyurken onu seyretmek kadar huzur verici ne büyük bir histir.. Ona rahat bir uyku ortamı hazırlamak için neler yapabilirsiniz?

29 Ekim 2018 Pazartesi 19:00
Bebekler nasıl uyutulmalı?


Hem bebeğiniz hem de kendiniz için sağlıklı bir uyku düzenini nasıl kurabilirsiniz?

NEREDE UYUYACAK?

İlk aylarda bebeğinizi yakınınızda uyutmak isteyebilirsiniz. Hem sık beslenmesi gerektiğinden hem de gözünüzün önünde olması endişelerinizi azaltacağından bu en akılcı yoldur.

Sepet: Her yere taşıyabileceğiniz bir bebek sepeti ilk aylar için tercih edilebilir.

Bebek yatağı: Ya da tercihiniz bir bebek yatağı olabilir, ilk aylarda yatağınızın yanına koyabilir daha sonra bebek odasına taşıyabilirsiniz. Önceleri bebeğiniz içinde küçücük kalabilir ama hızla yatağı dolduracaktır. İki-üç yaşına gelip artık sığmayana kadar bu yatağı kullanabilirsiniz.

Kendi yatağınız: Bebeğinizi kendi yatağınızda da yatırabilirsiniz. Özellikle emziren anneler için bu gece beslenmesini kolaylaştıracaktır. Fakat çok yorgunken veya uyku verici ilaç kullanırken bebeğinizi yatağınıza almanız doğru değildir. Yatak örtüleri ve yastıklarınızın bebeğinizin üzerini örtmemesine de dikkat etmelisiniz.

Yatak takımı seçerken

Bebeğinizin döşeğinin yatağa uygun boyda, sert ve kolay temizlenir olması gerekir.

Üç - dört tane pamuklu çarşaf ve üç-dört tane pamuklu battaniye bulundurun.

Bebeğin uyurken hava almasını engelleyebilecek yorgan, yastık, yatak örtüsü gibi şeyleri bebek uyurken yatakta bulundurmayın.

NE TARAFA YATIRMALI?

Bebeğinizi sırt üstü ayakları yatağının veya sepetinin ayak ucuna gelecek şekilde yatırın böylece battaniyenin altına doğru kayamayacaktır.

Odanın çok sıcak olmamasına dikkat edin, uyurken oda sıcaklığını 18-20 derece dolayında tutmaya çalışın.

Battaniyeyi omuz seviyesinde döşeğin altına, bebeğin yüzünü örtemeyecek şekilde sıkıştırın.

BEBEĞİ NASIL UYUTMALI?

Bebeğinizin doğru uyku alışkanlıklarını şimdiden edinmesi ileride karşılaşabileceğiniz uyku problemlerinin birçoğunu önleyecektir. İlk aylardan bebekler günün çoğunu uykuda geçirir, uykuya kendi kendine geçmeyi bu dönemde öğretmeye başlayabilirsiniz.

Emerken uykuya dalarsa omzunuza alıp sırtını sıvazlayarak yavaşça uyandırın.

Uykulu halde fakat uykuya dalmadan önce yatağına yatırın.

Üstünü örtüp kendi kendine uykuya geçmesini bekleyin. Böylece ileride gece uykusu bölündüğünde uykulu halde yatağında olması uykuya geçmesi için yeterli olacak; uyuyabilmek için emmeye veya sallanmaya ihtiyacı olmayacaktır.

BEBEK NE KADAR UYUMALI?

Bebeğinizin dinlenmek ve büyümek için yeterli süre uyuması gereklidir ama her bebeğin uyku düzeni farklıdır. Bebeğiniz huzurluysa ve büyüyorsa uyku saatlerini diğer bebeklerle karşılaştırıp, endişelenmeniz gereksizdir.

Yenidoğan bir bebek genellikle günün 17 saatini uykuda geçirir (gündüz 8 saat, gece 9 saat kadar). İki aylık bir bebekte bu 3-4 saat gündüz, 12 saat gece olmak üzere 15-16 saate iner.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 19:00
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