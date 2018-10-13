Bebekler için ‘ek gıda’



Hazır cicili bicili raf ürünleri kesinlikle içinde kimyasallar bulunan ürünlerdir. Bu tür şeylerden ne bebeklere, ne çocuklara, ne yetişkinlere asla fayda yoktur. Bizim kastımız bebeklerimizi yeni tatlara alıştırmak için hazırladığımız basit yiyecekler. Onlara “ek gıda” diyoruz. Bebeklere ek gıda vermemiz onu yeni tatlara alıştırma, doyurmak da değil. Çünki hep ısrarla belirtiyoruz 2 yaşına kadar illa emzirmelisiniz. Ek gıdayı bir çay kaşığı ile başlayıp daha sonra bir bebek öğününe dönüştürebilirsiniz ama bebeğinize çok fazla yedirmeye çalışmayın. Yemeği reddetmesini öğrenmesin.

Bebek için ilk başlanacak ek gıda için en çok önerilenler meyve, yoğurt, sebze yada tahıllı yiyeceklerdir. Ek gıdaya tatlı meyvelerle başlarsanız yada yoğurt ile başlayıp içine de tatlı bir meyve katarsanız büyük ihtimalle bebeğiniz iştahla yer. Ancak daha sonra bir çok bebek sebzeleri ve tatları reddetme eğilimi gösterir. Bebeğinizin yeme alışkanlığı bu andan itibaren başlar .Onun için sebzelerle başlamanız iyi olur. Havuç, balkabağı, mevsiminde kabak, kırmızı pancar, patates. Bu sebzelerle başlayabilirsiniz.