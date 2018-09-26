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Bebekler hıçkırık neden olur? Nasıl geçer?

Uzmanlar, bebeklerde 'hıçkırık tutmasının' bir rahatsızlık olmadığını, sindirim sistemine ait organların fonksiyonlarını düzgün yerine getirdiğinin işareti olduğunu belirtiyor.

26 Eylül 2018 Çarşamba 19:45
Bebekler hıçkırık neden olur? Nasıl geçer?

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kuru, bebeklerde uzun süreli hıçkırık tutmasının korkulacak bir durum olmadığını söyledi. Beslenme sonrası bebek hıçkırmışsa bunun yeterince doyduğunun göstergesi olduğunu belirten Mehmet Kuru, bebeklerde mide gelişime bağlı hıçkırık süresinin değişebileceğini söyledi. "Bebeklerde hıçkırık tutması korkulacak bir durum değil.

Yeni doğan bebeklerde hıçkırıkların en çok arttığı vakit ise sindirim sonrasıdır. Bunun nedeni ise mide dolduktan sonra diyaframda bulunan sinirlerin uyarılması ve bu şekilde ortaya çıkan bebeğin gösterdiği reflekstir. Hıçkırığın kesilmesi için annenin bir miktar emzirmesi gerekir. Bebek emzirmeden sonda da hıçkırmaya devam ediyorsa bir çay kaşığı su verilmeli. 6 aylık bebeklerde ise en etkili hıçkırık kesilmesine bir çay kaşığı limon suyu iyi gelir. " diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 19:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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