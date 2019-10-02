Bebekler hangi ayda hangi besini yer? Bebeklere hangi besinler verilmemeli?

Bebeklerin geçiş dönemlerinde ve sonrasında oluşan beslenme listeleri ebeveynleri bir hayli korkutmuştur. Oluşan bu süreçte anne-babalar çocuğuna en iyi besini, vaktinde yedirmeye ya da yedirmeden onu korumaya çalışır. Peki ama bebekler hangi ayda hangi besini yemeli? Bebekler hangi besinleri yememeli? Hangi besin gruplarını kapsayan bir menü oluşturulmalı? İşte detaylar...

Bebekler çok hassas ve dünyaya yeni alışan varlıklar oldukları için her şeyin bir kerede vücuduna alışmasını beklemek imkansız olur. Bu nedenle 6 aydan sonra bir uzman görüşüne dayanarak, kontrol ve alerjen çerçevesinin sınırları korunarak, bebeğinize yeni besinler varabilirsiniz.

Hangi ayda hangi besini yemeli/yememeli?

Bebeğe 7. aydan sonra et ve yumurta sarısı verilebilir.

8. aydan itibaren taze balık ve bakliyatlar verilebilir.

1 yaş sonrası yumurta beyazı kullanılabilir.

Bebek yemeklerinde patlıcan, çilek gibi alerjen gıdalar kullanılmamaya özen gösterilmelidir.

1 yaş öncesi tariflerde bal ve kepek ekmeği kullanmamaya özen gösterin.

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Kek, kurabiye gibi tarifleri bebek tahılları ile hazırlayabilirsiniz.

Turunçgiller, muz ve kivi 6. aydan sonra verilebilir.

Prebiyotik lif kaynağı olan enginar, omega 3 kaynağı olan ceviz, protein kaynağı olan bakliyatlar ile çoğunun antioksidan etkisi olan meyve ve sebzelere bebeğin beslenmesinde öncelik tanınmalıdır.

Süt içme alışkanlığını oluşturmak için de bebeğe farklı lezzetler sunulmalıdır. Sütün tahıl ve meyvelerle birlikte hazırlanmasıyla farklı tatlar elde edilebilir.

Bebeğinizin yemeklerine tuz ve şeker ilave etmemeye çalışın.

Yetişkinler için hazırlanmış, katkı maddesi içeren ürünler kullanmayın. (Şanti, çikolata, hazır kek vb.)

Sıvı yağı tercih edin. (Mısır özü veya zeytinyağı)

Bebeğin yemeğini hazırlarken mutlaka sağlıklı ve dengeli beslenmesi gerektiğini göz önünde bulundurun.

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Karışık Sebze Maması

6. ayında (meyve sularına başlandıktan 1-2 hafta sonra) genellikle öğle öğününde, 3-4 tatlı kaşığından başlanıp yavaş yavaş arttırılarak verilir. Başlangıçta koyu çorba, ilk haftadan sonra koyu püre şeklinde hazırlanır.

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7. Ayda

Sebze çorba veya püresine bir yemek kaşığı kıyma (3 kez çekilmiş) ya da küçük bir parça tavuk eklenmelidir.

Muhallebi

6. ayından itibaren, sebze püresinden 1-2 hafta sonra başlanır. Genellikle akşam öğünü olarak verilir.

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Yoğurt

Genellikle ikindi öğünü ek gıdası olan yoğurt muhallebi yerine de verilebilir. Tatlı yoğurt olmalıdır. Günlük taze yoğurt veriniz. Bir tatlı kaşığından başlayınız. 7-10 gün sürede bir su bardağına kadar çıkınız. Böylece öğünün birini yoğurt öğünü yapmış olursunuz.

Kahvaltı

7. ayından itibaren çocuk yukarıdaki besinlere alıştıktan sonra başlanır.

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Yumurta

Yabancı protein olarak alerji yapabilecek besi maddesi olduğu için küçük miktarlardan başlayıp giderek artırılarak verilir. Isı ile proteinler kısmen parçalanarak alerjik özellikleri de azalır. İlk başlandığı zaman (6 aylıkta) yumurta katı pişmiş olarak ve yalnız sarısı verilir. 1/2 kahve kaşığı yumurta, sebze öğününden hemen önce, 1/2 kaşık sebze ile karıştırılarak verilir. Gün aşırı ve her defasında miktar arttırılarak 8-10 günün sonunda sarısının tamamı verilir. Alerjik belirtiler (kusma, ishal, deride döküntü) görülen çocuklarda kesilir ve 2-3 hafta sonra yeniden denenir. Belirtiler tekrarlıyorsa verilmez. İyi tahammül edenlerde, 7 aylıkta yumurta sabah öğününe alınır. Haftada 3-4 yumurta sarısından fazlası verilmemelidir. Yumurta akı alerji yapabileceğinden, 12. aya kadar önerilmez.

Kıyma

Altıncı ayın sonundan itibaren, bebeğiniz tam bir öğün sebze püresi almaya başladığında, püreye kıyma şeklinde et ilavesi yapabilirsiniz. Bir öğün sebze püresi içine bir çorba kaşığı kıyma yeterlidir. Diğer öğünlerde, baharatsız ızgara köfte veya tavuğun beyaz eti didikleyerek küçük parçalar halinde sebze pürelerine eklenebilir.

Köfte

Yağsız, sinirsiz dana veya sığır kıymasından, çok az ekmek ufağı ve tuz ilavesiyle hazırlanır. Yağsız tavada veya ızgarada pişirilir. İçinin de iyice pişmesine dikkat edilir. Sebze maması veya ayrı olarak yedirilir.

Hangi besin gruplarını kapsamalıdır?

Süt ve süt ürünleri (süt, yoğurt ve peynir): Bu besinler protein, A ve B vitaminleri, kalsiyum, çinko, iyot ve magnezyum içerir. İlk 12 ayda az yağlı sütlerin tüketilmesi önerilmez. Her gün yarım litre süt çocuklara verilmelidir. Süt her şekilde verilebilir. Sütün içerdiği kalsiyum çocukların gelişimi için çok önemlidir. Süt içmeyen ancak peynir yiyen bir bebek kalsiyum ihtiyacını peynirden sağlamış olur.

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Et, balık ve baklagiller (yumurta, kırmızı ve beyaz etler, mercimek, nohut): Bu besinler protein, A ve B vitaminleri, demir, çinko ve lif (bitkisel kaynaklılar) içerir.

Ekmek, diğer tahıllar ve patates (makama, pilav, diğer unlular da bu gruptandır): Bu besinler protein,B1,B6 vitaminleri, kalsiyum, demir ve lif içerir.

Sebze ve meyveler (meyve, meyve suyu, sebzeler, salatalar): Lif, A ve C vitamini, folik asit, potasyum ve demir içerir.

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Kaynak:Dr.Murat Topoğlu