Bebekle yolculuk yaparken hangi hususlara dikkat edilmeli?

ARAÇ KOLTUĞUNU ORTAYA KOYUN

Aracınızda tek çocuk koltuğu varsa; mutlaka aracın orta bölümüne yerleştirin. Bu durum hem sol ve sağ taraftan gelebilecek tehlikelerden çocuğunuzu uzaklaştıracak hem de çocuğunuzun sizi rahatça görmesini sağlayacak. Bu yerleşim biçimi sizin yolculuk esnasında arkaya dönmeden araç kullanmanıza da yardımcı olacak. Bilinenin aksine, ‘Isofix’ bağlantılı koltuk ve araçlar, ebeveynler için algı olarak ‘daha emniyetli’ gibi görünse de, araçların sadece sol veya sağ koltuklarında olmaları bir sorun yaratıyor. Çünkü, araştırmalar araçların en zayıf noktalarının yan tarafları olduğunu kanıtladı. Bu noktalardan alınacak kaza darbeleri çok şiddetli oluyor ve çok daha tehlikeli. Bu yüzden çocukların ortada oturması daha güvenli! Çocuklarınızın seyahat esnasında sıkılmamaları ve bulantı problemi yaşamamaları için de ortada oturması daha iyi. Ön koltukların arkalarında kalan ve ailesiyle diyalog kuramayan çocukların yarattığı stres, anne babaların da sinirlenmesine neden oluyor ve yol emniyeti açısından tehlikeli durumlar yaratabiliyor.

SABİTLENMEMİŞ EŞYALAR VEYA OYUNCAKLAR ÇOK TEHLİKELİ

Otomobilde güvenli bir yolculuk için araç içinde su şişesi, oyuncak, çanta vs. gibi şeylerin bulundurulmaması varsa da sabitlenmesi gerekiyor. Bu tür sabitlenmemiş eşyalar ani bir

fren veya kaza anında büyük tehlike yaratabiliyor.

HAMİLELER DE KEMER TAKMALI

Hamileler için önemli olan emniyet kemerinin nasıl takıldığı… Emniyet kemerinin alt bölümünün kalçaya doğru indirilmesi, karnın alt kısmına yerleştirilmesi gerekiyor. Kemerin üst bölümü ise göğüslerin arasından ve göbeğin etrafından dolaştırılmalı. Kemer ile beden arasında boşluk kalmamasına dikkat edilmesi gerekiyor.

EMNİYET KEMERİNE DİKKAT

Araçta emniyet kemerini doğru takmak sadece çocuklar için değil yetişkinler için de önemli. Şaseden yükseklik ayarını yapmalısınız, emniyet kemeri sıkmamalı, fakat vücudunuza temas etmeli, yani kemer takmadan önce ceketinizi, paltonuzu çıkarıp, kemerinizi öyle bağlamalısınız ki beklenmedik darbelerde boynunuz ve omuriliğiniz zarar görmesin. Çocuklar için de bu geçerli. Ayrıca sadece çocukların değil arka koltukta oturan yetişkinlerin de emniyet kemeri takması zorunlu. Yani araç içinde herkes kemerini doğru biçimde takmalı.

UZUN YOLA ÇIKMAK SABIR İSTER

Çocukları araç içinde zapt etmek zor. Hele de uzun yola çıkıyorsanız ve yolda uyumayan bir çocuğunuz varsa, o yol bitmek bilmez. Koltuğa oturmamak için direnen çocukların sayısı da az değil. Burada önemli olan kararlı olmak, bunun onun güvenliği için şart olduğunu ona doğru bir dille anlatmak ve asla taviz vermemek. Siz kararlı olursanız sonunda pes eden o olacak. Uzun yolculuklarda hem çocuklarınızın sıkılmasını önlemek hem de güvenliğiniz için iki saatte bir 15 dakika mola vermeniz önemli. Ayrıca 5-6 yaşından küçük çocukların araç hareket halindeyken bir şeyler yemesi de tehlikeli. Bu nedenle çocuğunuzu beslemek için molaları beklemenizde fayda var. Araç içerisinde çocukları meşgul etmek için basit oyunlar oynayabilirsiniz.